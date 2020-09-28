6港生國際數學奧林匹克奪3銀3銅　讀男拔、英華、聖保羅男女等校

受新冠肺炎疫情影響，原訂今年7月於俄羅斯聖彼得堡舉行的第61屆國際數學奧林匹克，改於本月18日至28日舉行。本港有6名學生包括徐子豐、梁譽曦、游証恩、朱卓熹、賴煒諾及Sheremeta Daniel Weili分別奪得三面銀牌及三面銅牌。

第61屆國際數學奧林匹克於9月18日至28日舉行。受新冠肺炎疫情影響，比賽透過在線監督，香港學生代表在香港參賽。（教育局提供）

HKIS學生奪銅牌

是次比賽透過透過在線監督，參賽者於所屬國家或地區參賽，並參與虛擬活動。賽事共有來自105個國家或地區616位學生參與。 於本屆比賽中，6名本港學生包括徐子豐（拔萃男書院）、梁譽曦（拔萃男書院）及游証恩（英華書院）分別奪得銀牌；朱卓熹（聖保羅男女中學）、賴煒諾（聖保羅男女中學）及Sheremeta Daniel Weili（Hong Kong International School，HKIS，香港國際學校）則奪得銅牌。



同時，梁譽曦於9月中旬舉行的第32屆國際電腦奧林匹克競賽中亦奪得一面金牌。

6名本港代表參加第61屆國際數學奧林匹克，成績優異。他們是（左起）Sheremeta Daniel Weili、徐子豐、朱卓熹、游証恩、梁譽曦和賴煒諾。（教育局提供）

教育局局長楊潤雄今日（28日）祝賀香港隊在賽事中表現優異，又指除了本屆國際數學奧林匹克外，另一隊由8名中學生組成的隊伍，亦於本年8月代表香港參與第19屆中國女子數學奧林匹克，共獲得五面銀牌及三面銅牌，顯示學生在科學、科技、工程及數學教育方面的才華。



他續指，教育局於2016年設立「資優教育基金」，至今共向基金注資16億元，包括持續支持香港資優教育學苑推動資優教育的發展，以及為資優學生提供多元化的校外進階學習課程。有關進階學習課程於今年開展，並會持續推行。而教育局現正邀請專上院校、非政府機構、專業團體和科技企業申請資優教育基金的資助，於2020／21學年為本港中小學的資優學生提供校外進階學習課程，進一步讓不同範疇的傑出學生皆得以盡展潛能。