歌手容祖兒當選十大傑青　盼推粵語歌　寄語年輕人堅持、把握機會

國際青年商會香港總會今日（3日）公布第48屆「十大傑出青年選舉」結果，共有七人獲獎，包括歌手容祖兒，其職業界別為演藝、康體、文化及藝術。她自言最自豪的一件事為「樂觀面對任何關卡，堅持以積極、不言敗的精神去衝破，不計得失，一路向前」。她說，未來希望推動粵語歌，扶持新一代的香港音樂人，向社會傳遞正能量，宣揚香港的精神及價值。她又寄語年青人自信、堅持、把握機會，未來可期。

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容祖兒當選十大傑青，她未有出席公布儀式，透過視像發表當選感受，寄語年輕人堅持、把握機會。（黃寶瑩攝）

今年「十大傑出青年選舉」主題為「相信，我可以」，獨立評審團包括旅發局主席彭耀佳、科大工商管理學院兼任教授及院長資深顧問陳家強、食物及衞生局前局長高永文、兒童教育家莫鳳儀及香港社會創投基金創辦人魏華星。

其餘六位得獎傑青，包括視障女高音兼中大音樂系首個視障畢業生蕭凱恩、港大醫學院兒童及青少年科學系臨床助理教授曹蘊怡、骨癌康復者吳家榮醫生、運動員歐鎧淳、中國香港棋院象棋教練周世傑，以及國際摺紙比賽上屢獲殊榮的陳柏熹。

大會解釋，由於典禮前三天才通知得獎者，而容祖兒正身在內地工作，疫情下無法回港出席典禮。容祖兒以視像對話分享得獎感受。從基層出身的她，感謝母親多年的養育，又形容多年來一直在「音樂旅途」上努力，考慮到「近年受資源及地域所限，不少（唱廣東歌的）音樂人苦無出路」，期望未來擴大自己的影響力，「推動粵語歌」，扶持更多新一代的香港音樂人，宣揚香港的精神及價值，讓更多人認識粵語及廣東歌。

本屆十大傑青得獎者當中六人。（黃寶瑩攝）

知道自己天份不足，堅信要比其他人付出更多努力才可成功，路途上遇過無數挫折及失敗，感謝給機會、幫助及不放棄我的人，成就今天的容祖兒。 容祖兒（2020十大傑青之一）

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而大會補充資料中，容祖兒分享了其經歷及感受。她形容得知入圍後心情緊張，評審前夕更失眠，對獲獎感開心。



容祖兒說，踏出社會決定「以聲音唱出未來」，路上遇到外界的否定，令她一度動搖，幸一路上得到不少人扶持，讓她明白遇挫折時更要冷靜，調整及修正後再出發。她指，未來會繼續「容祖兒慈善基金會工作」，希望協助到有需要的兒童。她寄語香港年青人要自信、堅持，「把握機會，未來可期。」

▼歷屆獲選十大傑青的藝人▼

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歷屆有不少藝人獲選十大傑青，包括2002年的陳慧琳；2003年的郭富城和梁詠琪；2005年的許志安、古巨基及楊千嬅；2010年的謝安琪；2012年的關心妍及王祖藍；2014年的彭秀慧和方力申等等。