保就業第二期｜3300僱主錯過死線　上月底補交　創新辦：酌情接受

政府早前推出「保就業」計劃第二期，由8月31日開始接受申請，至9月13日截止，計劃共收到184,723份申請，包括158,337名僱主及26,386名自僱人士。不過，原來有申請首期計劃的僱主誤以為政府會「自動」提供6個月補貼，而錯過第2期申請死線。 創新辦回覆《香港01》查詢時指，有3300名申請首期計劃的僱主，在計劃截後，於上月底前透過計劃申請者服務網站，提交第二期申請，秘書處會酌情接受，惟強調不代表批准有關申請。

創新辦表示，計劃秘書處留意到有部份於首期獲補貼的僱主，誤以為計劃會自動提供兩期，共6個月的補貼，而未有在第二期申請期內遞交申請。為了讓相關僱主能繼續於9月至11月獲財政支援，協助他們保留或被遣散僱員，計劃代理人向所有獲得第一期補貼，而未有申請第二期計劃的7000名僱主，發出電郵及手機短訊，讓有意參加第二期的僱主，透過計劃申請者服務網站於上月30日或之前確認申請意向。

部份於首期獲補貼的僱主，誤以為計劃會自動提供兩期，共6個月的補貼，而未有在第二期申請期內遞交申請。（資料圖片）

秘書處透露，約3300 名曾申請首期而未有申請第二期計劃的僱主「補交」，會酌情接受申請，惟強調並不代表一定會獲批資助，會按照「保就業」計劃第二期的「守則及條款」及程序處理，包括審核有關僱主有否違反第一期的相關承諾，如接受政府工資補貼期間不會裁員，以及把政府工資補貼全數金額用於僱員工資。

第二期已發放187億工資補貼



政府早前公布，已通知兩批共約10.2萬名僱主，批出第二期工資補貼，涉及187億元的，承諾受薪僱員人數約77萬名。不過，在首批獲批的2萬名僱主中，有23%於首期違規，需「回水」3,100萬；而第二批獲批的8.2萬名僱主中，有7%於首期違規，需「回水」4,800萬，包括未能履行「保就業」計劃第一期的一或兩項承諾，即未有於六月或七月把補貼全數用於支付僱員工資，或在相關月份有支薪的僱員人數少於2020年三月，無論當時有否支薪的僱員總數。

▼10月2日起重開處所及放寬措施▼