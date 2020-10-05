遊行反對指定診所　義務急救員認無牌管有對講機　罰款3000

有天水圍居民於今年2月發起遊行，反對政府將區內診所設為新冠病毒檢疫中心，引發警民衝突，一名大專生到場當義務急救員期間，被警方搜出一部對講機。他今（5日）在屯門裁判法院承認無牌管有無線電通訊器具罪，求情稱為幫助傷者而攜備對講機與其他急救員聯絡，不知道須申領牌照。署理主任裁判官張潔宜信納其說法，並考慮到無證據顯示他使用涉案對講機干擾他人，最終判處罰款3000元。

男被告傅鎮昇（20歲，大專生）承認於2月15日在天水圍天秀輕鐵站一號月台，無牌而攜有一部無線電通訊器具。

辯方指 被告攜帶對講機以了解傷者位置

案情指，警方當日下午4時半左右驅散人群期間，留意到被告的腰包袋有天線狀物品，遂上前截查。被告稱自己是急救員及取出對講機讓警方檢查，他在警誡下稱無相關牌照，並說：「呢部機唔使牌。」

及後警方稱須持牌管有，被告表示對此不知情，指對講機在半年前購入，用以聯絡其他急救員。警方再追問購買地點以及其他急救員的身份，被告則指不清楚確實身份，同日被帶返警署錄口供。被告翌月拒絕警署保釋，後來通訊局確認他無牌管有涉案對講機，警方遂重新拘捕被告。

辯方求情指被告案發時身穿「EMS」背心，他從網上得知當日會有活動，為幫助有需要的人而當急救員，攜帶對講機以了解傷者位置，惟出於對法律的無知而干犯控罪。署理主任裁判官張潔宜信納被告為幫助他人、出於無知而犯案，考慮到案中無證據顯示他使用涉案對講機干擾他人，最終判處罰款。

案件編號：TMCC1341/2020