幼稚園、私立中小學及補習學校將獲一筆過補貼　金額2萬至8萬

第三輪「防疫抗疫基金」將向全港幼稚園、私立中小學日校及提供非正規課程的私立學校（補習學校）提供紓困津貼。教育局今日（5日）致函學校通報詳情，每所幼稚園及私立中小學日校，將獲發3萬元至8萬元不等的一筆過津貼，涉及額外開支約6,750萬元。

教育局10月5日致函學校通報詳情，每所幼稚園及私立中小學日校，將獲發3萬元至8萬元不等的一筆過津貼。（資料圖片／歐嘉樂攝）

料私校共獲6750萬元

教育局發言人表示，立法會財務委員會上周一（9月28日）通過第三輪「防疫抗疫基金」撥款，局方隨即安排陸續發放教育範疇相關的津貼。為減輕幼稚園、私立中小學日校及補習學校因疫情而暫停面授教學所帶來的財政困難，每所幼稚園及私立中小學日校，會獲發放3萬元至8萬元不等的一筆過津貼，預計約1,000所幼稚園和約180所私立中小學日校受惠，涉及額外開支約6,750萬元。

參加幼稚園教育計劃的學校，因應類別（即半日制、全日制及長全日制）及規模，可獲得3萬元至8萬元的津貼； 非參加幼稚園教育計劃的學校，一律可獲4萬元津貼； 私立中小學日校（包括英基學校協會屬下學校、國際學校、私立獨立學校及其他提供正規課程的私立中小學日校）每校可獲4萬元。

補習學校每間獲2萬元

至於提供非正規課程的私立學校、即補習學校，每所在9月23日開始分階段恢復面授課堂當日或之前已根據《教育條例》註冊，以及在通函發出當日仍然營運的學校，將獲提供一筆過2萬元的紓困津貼，預計惠及約3,000所補習學校，涉及額外開支約6,000萬元。

按個別津貼的發放安排，教育局會於收到「防疫抗疫基金」撥款後約1個月，或在收到填妥的申請或收款人資料後1個月內向學校發放有關津貼。