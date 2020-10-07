新冠肺炎｜消息：政府研再關酒吧　酒吧業界：不應一竹篙打一船人

本地新冠肺炎疫情反彈，尖沙咀私人酒吧China Secret感染群組今日（7日）再有新個案，累計9人染疫。有消息指，政府正研究關閉酒吧。 食衞局今日下午與酒吧、卡拉OK等業界開會，香港持牌酒吧會所聯會創會會長梁立仁會後表示，席上政府未有提及再關酒吧，期望政府勿「一竹篙打一船人」，強調酒吧願配合任何防疫措施。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君今日表示，根據流行病學追蹤，相信豪麗大廈個案與China Secret酒吧個案相關，兩群組合計有9人中招。新確診包括曾到該酒吧的泰籍女士，該人又與其他2名確診者同住豪麗大廈。另有一名居於橫頭磡，曾光顧酒吧的29歲男子亦初步確診。



早前本地疫情放緩，政府上月18日放寬一系列防疫措施，包括批准重開酒吧、卡拉OK等場地，晚市堂食可營業至午夜12時等。不過，近日爆出China Secret群組個案，據了解，政府緊急研究再關閉酒吧，但未拍板。

酒吧業界發起「抗疫承諾約章」 要求客人申報健康

飲食界立法會議員張宇人、酒吧業界代表等，於今午與食物及衛生局副局長徐德義、食環署、衛生署代表會面。香港持牌酒吧會所聯會創會會長梁立仁會後表示，政府代表在席上願意聆聽業界意見，未有談及再關酒吧。他強調，業界復業以來，實施多項防疫措施，包括有300間持牌酒吧簽署「抗疫承諾約章」，如以QR Code形式，要求客人填寫健康申報表。



梁立仁認為政府不應「一竹篙打一船人」，如要求加強防疫措施，業界絕對願意配合，應贊同如酒吧有確診個案，政府可要求停業14日，惟期望勿再要求全行停業。早前疫情回落，多了市民外出消費、食飯，他認為大部分酒吧有遵守防疫措施，再三呼籲業界要自律，「聞到味要封，要加強返防疫措施，如果唔係就累全行」。

香港酒吧業協會副主席錢雋永亦認為，政府研究再關酒吧是「言之尚早」。（資料圖片）

酒吧業協會：China Secret不能當作酒吧



香港酒吧業協會副主席錢雋永亦認為，現時僅出現單一個案，政府研究再關酒吧是「言之尚早」，又指China Secret實質是一間私人會所，「根本唔可以依酒吧嚟作標準。」對於政府研再關閉酒吧，他直言「好奇怪點解會有咁嘅諗法」，強調不少合法持牌酒吧跟足指引，建議政府應加強打擊違規食肆，包括加重罰則，相對更有效。

▼10月2日起重開處所及放寬措施▼