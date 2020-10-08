新冠肺炎｜不明源頭多　袁國勇：再實行最嚴謹防疫　個案仍會增加

近日出現多宗新冠肺炎源頭不明個案，港大微生物學系講座教授袁國勇今天（8日）在商台一個節目上表示，早前放寬了防疫措施，加上市民抗疫疲勞，在國慶長假期的消閒活動多，預料個案數字持續增加。進入秋冬季節，他呼籲市民提早嚴密戒備狀態，斬斷病毒傳播鏈。

進入秋冬季節，袁國勇呼籲市民提早嚴密戒備狀態，斬斷病毒傳播鏈。（資料圖片／梁鵬威攝）

即使重回實行最嚴謹防疫 個案數字仍會增加

近日出現多宗新冠肺炎源頭不明個案，港大微生物學系講座教授袁國勇今天表示，防疫措施在國慶長假期前放寬，許多市民抗疫疲勞，在假期逛街等消閒活動，目前的個案多個人口密集地區，涉及酒吧、藥房和殘疾院舍，預料即使重回實行早前最嚴謹的防疫措施，個案數字仍會持續增加，現在必須要加強控制疫情。

他指，病毒在夏天的生存時間較冬天短暫，在秋冬季節採取同樣措施下，個案或會更多。他說本地在年初第一波疫情出現前，市民已經戴口罩和警覺性高，故小勝一仗，他呼籲市民現在提早嚴密戒備狀態，斬斷社區隱性傳播鏈。

重開酒吧再出現群組爆發，袁國勇表示放寬措施沒有問題，但高危傳播的措施要落實得到，包括食肆四人一枱，侍應傳菜安排和通風系統，他指有酒吧沒有遵守，他又提到市民在酒店參與派對亦會交換飛沫。

他表示有關酒吧食肆的措施和經濟政治有關，視乎業界和政府決定，他曾經提出過在酒吧使用吸管喝酒，但質疑是否可行。作為醫生，他會提出如何減低病毒傳播風險，但不可以幫政府做決定。

▼10月2日起重開處所及放寬措施▼

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曾到健身中心視察：無戴口罩聊天也有高傳染風險

袁國勇曾到健身中心視察，他發現有些位置鮮風較低，二氧化碳含量高，如果有隱形患者使用跑步機，其呼氣的微粒可能感染附近的人，已經要求全部改善通風系統。他又建議分開清潔和用過的啞鈴，減低交叉感染。健身中心內，幾個人在洗澡後，於更衣室沒有戴口罩聊天也有高傳染風險。

他認為學生感染新冠肺炎死亡率低，但擔心他們會傳染長者和在社區傳播。現時學校有一個病例馬上停課不是錯，如果個案眾多遍佈全港，屆時沒有甚麼選擇或需全港停課。

他建議增加提供病毒檢測的地方，醫生發現病人有上呼吸者症狀要馬上檢驗。他說現時靠衛生防護中心問患者行蹤效率低，建議政府加強宣傳，叫市民記下平時乘搭過的交通工具和到過的食肆，以便找出群組個案。