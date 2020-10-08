新冠肺炎｜港大醫學院數據顯示最新即時繁殖率高於1　疫情或擴大

本港新冠肺炎疫情有反彈的徵兆，香港大學公共衞生學院今天（8日）的數據顯示，病毒最新即時繁殖率為1.0352，已超越1的警戒線水平，代表每1名患者平均可傳染予另1人。 港大醫學院院長梁卓偉昨日稱，社區有愈來愈多不明源頭個案，擔憂疫情會擴大，甚至有幾何級數的上升趨勢。

香港大學公共衞生學院今天（8日）的數據顯示，病毒最新即時繁殖率為1.0352，已超越1的警戒線水平，代表每1名患者平均可傳染予另1人。 （文件截圖）

病毒的即時繁殖率是根據確診者發病日期計算。根據香港大學公共衞生學院數據，病毒的即時繁殖率在7月26日起跌至低於1的水平，由8月1日起，一直徘徊於0.4至0.6之間，及至9月27日開始上升，9月30日的即時繁殖率為1.0352，已超越1的警戒線水平，代表每1名患者平均可傳染予另1人。港大早前曾稱，當即時有效繁殖率低於1時，流行病將會逐漸消失；高於1時即會增長。

八達通出行數據顯示 市民過去兩周出行比率增加

港大醫學院院長梁卓偉昨日稱，市民的八達通出行數據顯示，過去兩周出行比率有增加，而病毒的即時繁殖率增加，社區有愈來愈多不明源頭個案，他擔憂疫情會擴大，甚至有幾何級數的上升趨勢，建議政府收緊部份場所的社交距離措施。

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