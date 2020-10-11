居家抗疫帶來新一波嬰兒潮？　家計會首8月終止懷孕申請勁升三成

新型肺炎疫情持續大半年，市民不時要留家避疫，曾有討論指疫情令不少夫婦長時間在家，或帶來新一波嬰兒潮。香港家庭計劃指導會近日公布數據，今年1-8月到該機構申請及接受終止懷孕、以及使用驗孕服務人次均較去年同期稍有增加。 家計會解釋，估計主要因為公私營醫療機構及私家醫生大幅減少提供相關服務，而令有需要的人士只能到家計會尋求服務。另有科學期刊預計，長時間停課及社交距離措施，會加重夫婦的育兒及家務負擔，降低生育意欲。

根據家計會的服務統計數據，今年1-8月申請及接受終止懷孕的人數（包括26歲或以上及已婚女性、26歲以下的未婚女性）均有增加。申請終止懷孕人數由去年1-8月5,645人次增加至今年同期的7,477，增幅達32.5%；接受終止懷孕宗數由去年1-8月1,851宗增至今年的同期的2,155宗，增幅約16%。此外，26歲或以下的未婚女性使用緊急避孕的人數亦增加。

家計會回覆查詢時另外表示，2020年1-8月家計會為約13,300人次提供驗孕服務，相對2019年1-8月約12,200人次，輕微增加約一成。惟家計會估計，以上多項服務的使用人次增加，主要因為公私營醫療機構及私家醫生大幅減少提供相關服務，而令有需要的人士只能到該機構尋求服務。

家計會：因其他機構相關服務大減

至於家計會的醫療服務方面，今年首八個月該機構大部分醫療服務的就診者數目，相對去年同期有所減少，估計一方面是因為部分市民因避疫而暫延就診，另一方面是因為該會減少了部分服務量。

▼10月2日起重開處所及放寬措施▼

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家計會續指出，今年2019冠狀病毒病疫情蔓延全球，嚴重干擾服務機構提供及民眾獲取避孕藥物、用具和服務；但在本港，生殖健康相關服務受到的影響相對較小，而家計會亦一直繼續提供避孕諮詢、避孕藥具供應、緊急避孕、意外懷孕輔導及終止懷孕等必要服務，只於一月底至二月初、以及7月至8月疫情最嚴重時，有限度地減少了診所及青少年保健中心的開放時間，但由8月31起各醫療及輔導服務己恢復正常。而本港避孕藥具供應亦未有出現過短缺情況。

疫情加重高收入地區夫婦的育兒負擔 生育意欲減

家計會呼籲，大眾在有關避孕及較安全性行為方面，需以謹慎的態度作知情的抉擇，以協力應對疫情為性與生殖健康帶來的挑戰。

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對於疫情是否會帶來新一波嬰兒潮，外國《科學（Science）》期刊7月曾刊出文章，預料疫情將降低高收入地區（註：例如香港）的生育率，因為停課及社交距離措施，加重夫婦的育兒及家務負擔，降低生育意欲。同時，由於高收入地區的生育年齡較高，不少人需要輔助生殖技術，而由於疫情期間相關服務大多需要暫停或取消，亦會影響出生率。