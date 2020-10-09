10.27集會｜四學生否認非法集結受審　辯方質疑群眾未必聽到警告

去年10月27日市民在尖沙咀發起集會，當晚警方在黃埔一帶驅散人群時拘捕多人，其中4名學生被控非法集結、違反蒙面法等罪，案件今（9日）在九龍城裁判法院開審。防暴警供稱現場馬路被堵，旁邊逾百人聚集，有人叫囂侮辱警方、向警方射鐳射光及扔石頭，警方警告不果，遂發射布袋彈及催淚彈。她不同意辯方指在場者未能聽清其警告，稱涉案錄影「冇一把明確嘅女聲，但唔代表我現場冇好大聲同佢哋講。」

3女1男被告均是學生，依次為傅詠琳（22歲）、林美珊（19歲）、袁靖恩（20歲）及15歲男生。4人同被控一項非法集結罪，並各自被控一項在身處非法集結時使用蒙面物品罪。控罪指，他們去年10月27日在紅磡德安街與紅磡道交界與他人參與非法集結；3名女被告使用深灰色口罩，而男被告則使用黑色口罩。傅另被控一項管有攻擊性武器或適合作非法用途的工具罪，指她同日同地管有一把錘。

督察指有人向警員投石 警員射布袋彈和催淚彈

女督察龍嘉淇供稱，當晚按指示帶隊到黃埔花園一帶執勤，其防暴小隊近9時行至紅磡道及德安街交界。該處十字路口被垃圾筒、水馬等堵塞，四周行人路佈滿人群。德安街兩旁約有200人，其中有人用鐳射光束照向警方，並說出侮辱警方的說話。她又形容，大部分在場者無蒙面，主要有「行街裝」及「街坊裝」兩種打扮，後者無手袋、穿拖鞋。

龍指，警方清理路障後，群眾人數不減，繼續叫囂，她繼而以揚聲器警告現場屬非法集結，隊員亦舉藍旗示意。由於群眾未有散去，有人從左上方連接港鐵站及黃埔花園的天橋方向警方投石，她再次警告在場者，警員又舉起黑旗及橙旗，表示不離開便會射催淚彈或開槍。在場長官有見情況持續，允許警員向天橋射布袋彈，並向德安街射催淚彈，其後下令向德安街推進。

女督察龍嘉淇否認辯方指，現場群眾不一定聽到警方的警告。(林樂兒攝)

指每次警告後，人群反應更大

龍稱推進前共4次作出警告。辯方盤問時指，現場環境嘈吵，她警告時身處的位置與德安街人群相隔6條行車線，該些人不一定聽得清楚。龍不同意，稱自己的聲量及語速可讓對方聽到，而每次警告後，人群的反應會更加大，又會反叫警方離開，可見他們知道其警告。

辯方續問，控方播放的錄影中有無其聲音，龍回答：「印象中冇一把明確嘅女聲，但唔代表我現場冇好大聲同佢哋講。」她堅稱德安街的人群可清楚聽到她說話。

審訊下午續。

案件編號：KCCC656/2020