御金．國峰夫婦3年前墮樓　官指丈夫殺妻　不可繼承女方遺產

居於油麻地豪宅「御金‧國峯」的公務員夫婦3年前同墮樓亡，女方的母親今（9日）向法庭申請成為女兒的遺產管理人，及取消男方繼承女方遺產的權利。法官指，根據警方調查，相信男方在單位內用陶瓷刀襲擊女方致昏迷，然後將她拋下樓，導致她死亡，再跳樓自盡，相信男方非法殺害女方，於是頒令他不可繼承女方遺產，由女方母親為其遺產管理人，而是次申請的法律費也要由男方遺產中支付。

本案原告女死者方燕婷的母親梁潤笑，她向法庭申請成為女兒的遺產管理人，以及取消女婿的遺產繼承權；被告為男死者周偉輝的兄長周偉雄，他作為其弟的遺產代理人出席聆訊。

法官指根據警方調查 相信丈夫把昏迷的妻子拋下樓​

法官高浩文指，根據警方調查，男女死者於2015年結婚，事發前數天二人出現爭執，女死者離家數天，並在2017年9月3日返回涉事單位，男死者於當日買了兩把陶瓷刀。

2017年9月4日，有鄰居聽到女性尖叫，女死者約1小時後被拋下樓，而男死者後來也跳樓自盡。單位內的客廳多處發現女死者的鮮血，也發現染血陶瓷刀，女死者頸部及背部有刀傷，而手上亦發現因防衛所造成的傷勢，相信女死者當時失血昏迷，及後被拖到露台，男死者將她掟落樓致死，再跳樓身亡。

委任女死者母親 為其遺產管理人

法官解釋，女死者未立遺囑，一般而言，應由丈夫繼承遺產，但根據《法律修訂及改革(綜合)條例》，喪失權利規則列明在某些情況下，規則可阻止任何曾非法殺死另一人的人，由於該殺人行為而取得利益。

法官參考了警方調查、專家報告分析，認為男死者非法殺害了女死者再自殺，於是取消男死者可繼承女死者遺產的權利，亦頒令委任女死者母親為其遺產管理人。而男死者的遺產執行人需要支付是次申請的訟費，有關費用會從男死者的遺產支付。

法官形容這是一件悲痛的事件，頒下命令後向雙方家庭致以同情。

案件編號：HCMP 180/2020