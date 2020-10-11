張建宗指教育局把關實屬必要　絕不能讓校園成為「港獨」溫床

教育局上周二（5日）公布，取消九龍塘宣道小學一名據指在教材散播「港獨」訊息的教師註冊，成首名因教學及教材專業失德被除牌的教師；政務司司長張建宗今(11日)於網誌表示，教育局為教育把關實屬必要，保障學生利益是社會的應有之義，恪守專業是教師的責任；絕不能讓校園成為「港獨」歪風和違法意識滋生的溫床。

張建宗指，香港的未來發展取決於人才質量，因此，政府高度重視教育，並投入大量的資源，推動教育發展。2020-21年度教育總開支為 1,123 億元，其中經常開支撥款增加7.8%至996 億元，佔政府總經常開支20.5%，是各政策範疇之冠；而教育經常開支在3年間累計增加 16.4%，於2011-12 至2020-21 財政年度，即10年間，累計增加近80%。

而為落實均衡發展、全人教育的理念，政府無論在中小學課程、學生支援、為學生減壓、推動閱讀及加強德育和公民教育等各方面均推出了優化的措施。

他指，教育局為教育把關實屬必要，保障學生利益是社會的應有之義，恪守專業是教師的責任，應攜手讓教育回歸教育，重拾正軌，絕不能讓校園成為「港獨」歪風和違法意識滋生的溫床；他又指，深信絕大部分教師持守專業，以教導學生為己任，以全體學生福祉為先，用心教學，關愛學生，讓他們盡展所長、健康成長，成為負責任的良好公民和國民，為國家和社會的長治久安作出貢獻。