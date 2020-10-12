中大男生認與14歲男網友肛交　曾因性取向受歧視與欺凌　官判感化

中大男學生涉於2年前在網上認識14歲男網友後，相約對方到家中非禮及肛交。他早前承認非禮及與16歲以下男子作出同性肛交共兩罪，報告透露被告中學時因性取向遭歧視及欺凌，暫委裁判官馮念偉今（12日）於粉嶺裁判法院指，法庭需保護年輕、心智未成熟者過早受到同性戀行為的引誘及影響，考慮到案情不算太嚴重，判處感化令18個月。

因性取向遭歧視及欺凌

被告胡俊（22歲）承認於2018年1月19日及2月初在住所非禮男童Y，及與他肛交。

感化報告透露，被告中學時因性傾向而遭歧視及欺凌，他為此案感到後悔，稱會遠離社交媒體；感化官指他已充分反省，並需長時間訓導。

官指非一時衝動

裁判官謂，首項控罪嚴重之處為被告除了脫掉事主衣服外，又為他戴上眼罩，並以手指沾上潤滑劑放入肛門。被告向感化官坦言是事先準備，反映他非一時衝動犯案。若被告沒有上傳相片，案件難以被掲發，不過法庭亦指無證據顯示他在網上主動找男孩。

案件不涉威嚇及暴力

裁判官指，被告認罪、有悔意，案件不涉及威嚇、控制或性暴力，事主身心未有後遺症，兩人年齡差距不算太大。法庭亦留意到無證據顯示被告有戀童癖或心理不平衡，認為屬單一事件，重犯機會不大。基於案情不算同類案件中最嚴重，法庭採納報告建議，判處18個月感化令。

案件編號：WKCC2882/2019