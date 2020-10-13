浪卡風球｜8號風球10月少見　一年2次風假亦少見　哪年最多風假？

熱帶風暴浪卡遠距離吹襲華南沿岸，天文台今日（13日）清晨發出八號烈風或暴風信號。這個不再是「假日風」或「午夜風」，香港打工仔今年第二度放「風假」，在近十年，是繼2016及2017年後，再次一年有兩次「風假」。 這次亦是三年以來再度在10月發出「8號波」，對上一次已是2017年，而過往40年只有四次「十月風球」，而當中兩次發生在2016年及2017年。 翻查天文台資料，本港平均一年有約兩個「8號波」，一般會在7月發出當年首個8號或以上颱風信號；個別年份會有一年5次遇上8號風球或以上颱風的情況。

8月「海高斯」僅得半天風假

天文台今年兩度發出8號或以上風球，除了這次浪卡，對上一個則是在8月18至19日影響本港的「海高斯」，當時更發出9號烈風或暴風增強信號。該次8號或以上颱風信號由8月18日晚上10時40分，一直維持至19日上午11時，打工仔亦因此放半天「風假」。打工仔兩度放風假，過往10年間，只有兩個年份如此，包括2016年及2017年。

各月份8號風球分布

2008年最多風假共2.5日

1979年至今，以在周一至周五期間襲港的颱風計算（不包括是次浪卡），共有28次打工仔和學生可因天文台發出8號或以上風球而獲放最少半天「假期」，另有15次打工仔有一整天或以上「風假」。

過去40年最多風假的是2008年，強烈熱帶風暴北冕、颱風鸚鵡和颱風風神均於星期一至五吹襲香港，天文台因此四度發出8號信號，令打工仔獲得2.5日額外「假期」。

現時天文台會在發出8號颱風信號前2小時通知市民。參照勞工處指引，一般而言，早上7時至下午2時期間，8號或以上颱風信號生效，大部份「朝九晚五」的打工仔和學生全日不用返工返學，可獲一整天「颱風假」。若颱風信號在下午2時前取消，則需在2小時內返回公司。

山竹周日襲港無風假 周一狼狽上班全城不滿

值得留意的是，2018年破壞力驚人的超強颱風山竹襲港時，恰巧是周日，打工仔未有額外假。但翌日（週一）道路交通因多宗塌樹事件而癱瘓，而政府未有宣布停工，導致打工仔需狼狽趕返工，亦引發風球除下需按情況繼續放假的爭議。

首個8號風球多在7月發出

回顧過去40年（1979年至今）的本港熱帶氣旋信號紀錄，一般來說，本港會在7月遇上當年首個8號或以上颱風信號，亦有個別年份﹙1989年及1999年﹚，天文台早至5月懸掛年內首個8號或以上風球。除今年外，過往在10月或以後發出當年最後的8號或以上風球的情況並不常見，過去40年只有4年如此，而當中兩次發生在2016年及2017年。

各年首個熱帶氣旋、8號風球出現月份分布

本港平均每年約有兩個8號或以上風球，有個別年份（1999年及2017年）更出現一年5次「8號波」。