新冠肺炎｜老翁三次求醫始確診　許樹昌：私家醫生應提高警覺

本港新冠肺炎疫情未緩和，社區尚有隱形傳播。日前一名68歲男患者，曾先後兩次到私家診所求診，及後再到將軍澳醫院求醫，始發現確診。中大呼吸系統科講座教授許樹昌今日（14日）表示，有需要提升私家醫生警覺性，求診者應及早留樣本。許又認為可制訂罰則，強制要求有病徵患者接受檢測。

政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌。（資料圖片）

衞生防護中心日前公布，一名家住將軍澳天晉第8座的68歲男患者，於10月5日開始發燒，同日及10月8日向一名私家醫生求診，10月11日到將軍澳醫院急症室求醫並留院接受治療。

許樹昌在港台節目《千禧年代》指出，部份私家醫生警覺性不高，若及早要求病人留樣本，盡早診斷會更好。至於應否向有病徵患者實行強制檢測？許指出，現時市民可免費到政府普通科門診留樣本檢測，「最緊要市民出嚟驗，如有徵狀又唔驗，要配合罰則逼驗」。他又引述一些私家醫生反映，不少市民有病徵，但不願檢驗，呼籲市民主動留樣本。

近日本港有多宗酒店派對感染個案，許樹昌認為酒店應限人數，一家四口入住沒問題，但若有訪客進入就需要登記，每房人數上限4至5人。

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