市建局擬建過渡性房屋選址曝光　洪元路6萬呎官地料建近400伙

特首林鄭月娥於上一份施政報告提出增建過渡性房屋，並將三幅分別位於大角嘴、打鼓嶺、洪水橋的政府土地，交由市建局為項目提供顧問服務。 據了解，當中於洪水橋的項目是位於洪元路與田心路交界、一幅面積約6萬平方呎官地，擬以「組裝合成」方式興建兩幢4層高的過渡性房屋建築物，料可提供約380伙。《香港01》正就項目向運房局查詢。

每層數十伙 有不同類型面積大小

消息人士透露，擬建過渡性房屋項目位於洪水橋洪元路與田心路的一幅政府土地，該幅土地現被劃為「休憩用地」，佔地約5500平方米、即近6萬平方呎。據了解，擬建項目包含兩幢樓高4層的建築物，每層約有40至50個單位，料提供不同面積大小，可容納單身人士及家庭入住。以樓高4層計算，即項目合供可提供約380個單位。

項目毗鄰洪水橋輕鐵站，步程在5分鐘內，未來擬建的西鐵洪水橋站，亦在10分鐘程內。附近亦有多個私人屋苑，新建的公共屋邨洪福邨亦在鄰近，內設屋邨商場有超級市場及食肆等，邨內亦有街市，換言之生活所需設施齊全。

政府於去年提出將3幅分別位於大角嘴、打鼓嶺、洪水橋的官地，交由市建局研究興建過渡性房屋，將以組裝合成建築方法，合共可提供約千伙單位。市建局董事局於年初通過為3個項目提供顧問服務，而市建局的工程團隊亦為項目建立設計方案。

運房局日前亦透露，打鼓嶺坪輋「昇平學校」將興建過渡性房屋，將由市建局協助前期工作，並由博愛醫院興建及營運。