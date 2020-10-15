6巴籍男暢飲期間襲擊致1死2傷　兩同鄉否認謀殺開審

六名巴基斯坦裔男子3年前在九龍灣牛頭角道遊樂場飲酒聊天時，突遭多名南亞男子持刀襲擊，6名暢飲男結果有1死2傷。兩名涉嫌有份參與襲擊的巴籍同鄉，涉在事件中負責開車，及向施襲者點出行兇目標，被控謀殺及傷人罪，兩人否認指控，案件今(15日)在高等法院開審。

兩名被告：MOHAMMAD Shahzeb(19歲)和ATIF Aqib(24歲)，謀殺罪指兩被告於2017年11月13日，在香港謀殺WAQAR Hamed(25歲,死者)。而2項有意圖而傷人罪則指，兩被告於同日在九龍灣牛頭角道遊樂場，連同他人非法及惡意傷害Singh Jaskarn Brar和Mohammad Yasin。

8南亞男子持牛肉刀等武器

控方開案陳詞指，2017年11月13日晚上，6名巴基斯坦男子在涉案遊樂場飲酒和聊天，包括WAQAR 和兩名傷者，期間約8名南亞男子持牛肉刀等武器，走向WAQAR 等人並襲擊。

WAQAR 和兩名傷者均身中多刀，其中WAQAR 被斬至嚴重流血，不省人事。他之後被送扺醫院，迅即宣告不治。法醫指，WAQAR 的死因為頸和背部的刀傷。

首被告曾駕駛黑色私家車

控方又指，案發前有三部車在遊樂場一帶徘徊，其中首被告駕駛黑色私家車，車上有次被告等人。控方指，施襲者主要由一部豐田私家車接載，首被告駕駛黑色私家車和另一部私家車，則負責監視情況。

控方指，首被告在案中負責開車和觀察現場情況；而次被告則負責向施襲者點出目標。首被告在事件後離港，於同年12月返港時被捕，次被告則於2018年1月被捕。

案件編號：HCCC56/2019