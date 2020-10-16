馬會投注站主任助客使用售票機後　收客取約3600元利市　認罪候判

馬會荃灣投注站一名前兼職分行主任遭廉署起訴，案情指一名女客人數次要求職員協助使用自助售票機，主任涉嫌助該客人作為買彩票或領彩金後收取「利市」，並在約1年內收得9封「利市」，涉款約3,600元。分行主任今(16日)在西九龍法院承認收受利益罪，裁判官王詩麗為被告索閱社會服務令報告，把案押後至11月6日判刑，期間被告准保釋。

被告梁偉雄，58歲，承認9項公職人員接受利益罪名，指他在2017年中至2018年間，向一名客戶收到3,600元利益。

女客人過年給一封2000元利市

案情透露，被告案發時為香港賽馬會的兼職分行主任，並在荃灣一間場外投注處工作，負責督促組員向客戶提供服務、處理客戶查詢及協助客戶使用投注設施等。

一名不時到該投注站的女客人，多次就使用自助售票機要求職員幫忙，以助她投注及領取彩金。被告於2017年中至2018年期間，曾協助客人使用站內的自助售票機，並收過她8封各約200元的「利市」。於2018年2月農曆新年期間，該客人更給了被告一封約2,000元的「利市」。被告明白該客人給他「利市」，是希望能在該投注站獲得取較佳的服務。

根據馬會的行為守則，除獲馬會管理層書面批准外，馬會僱員不得從客戶接受任何利益，包括「利市」。馬會知悉事件後將投訴轉介廉署處理。