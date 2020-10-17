新冠肺炎｜油尖旺臨時檢測中心延長開放　有婦人帶發燒子女檢測

本港新冠疫情反覆，政府日前分別在4區設臨時檢測中心，其中僅油尖旺梁顯利油麻地社區中心延長開放至明日（18日），其餘中心已停止運作。 記者今早（17日）10時到油尖旺梁顯利油麻地社區中心視察，在1小時內，約有40餘人接受檢測。有中年婦表示其女就讀學校於上星期曾出現確診個案，而女兒近期又有發燒，擔心之下帶小朋友前來檢測；亦有市民表示，家有90歲老人，老人行動不便，只能身邊人多做檢測，保障自己，保障家人。 根據衞生防護中心傳病處主任張竹君過往建議，市民如出現病徵應直接求醫，不應到檢測中心採樣。

油尖旺梁顯利油麻地社區中心延長開放至10月18日，在1小時內，約有40餘人進行檢測。（黃穎津攝）

政府為針對新冠肺炎出現社區爆發的地區，特於4區設臨時檢測中心，當中採樣最多的油尖旺梁顯利油麻地社區中心延長開放至明日（18日）。記者今早（17日）10時到油尖旺梁顯利油麻地社區中心視察，在1小時內，約有40餘人進入檢測中心接受檢測。

子女學校曾有確診個案 女兒體溫達37.9度

市民劉女士表示，女兒就讀學校於本月8日曾出現確診個案，加上小朋友身體不適，體溫曾達攝氏37.9度，雖然確診個案與孩子不同年級，擔心之下亦帶孩子前來檢測。劉小姐指，現時尚未帶孩子看醫生，「唔知帶佢去做咩，睇醫生都係去check（病毒測試）」，而溫度計亦只顯示孩子體溫橙色，未達到紅色的發燒標準，故目前先為孩子進行病毒檢測，之後再作打算。

住觀塘的陳女士今日帶同兩女前來檢測。陳女士表示，今日適逢周六有空，為求安心便特地前來檢測。她又指日前的全民檢測「人太多」，認為感染風險較高，加上「我哋又成日喺屋企，冇出去邊」，且「做咗又唔一定係無事」，便未有檢測。而今日政府現延長臨時檢測中心開放時間，便「諗住做一做放心啲」。

賈先生表示，「呢排確診咗好多個，（進行檢測）對我同家人都有保障」。（黃穎津攝）

90歲老人行動不便難檢測 市民：身邊人小心啲

亦有在附近工作的市民進行檢測。在油麻地工作的賈先生表示，「呢排確診咗好多個，（進行檢測）對我同家人都有保障」。賈先生又指，他家中有90歲高齡的老人，老人家行動不便，難以親身前來檢測中心，唯有身邊人多加小心，他也有參加9月的全民檢測，「我、太太、工人都會去做」。他又表示，臨時檢測中心內約有10餘人排隊，檢測過程快捷，全程僅用3至4分鐘，過程「好舒服」，沒有不適。

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