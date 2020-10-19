創科公司回饋技術　科學園新訪客中心可試齊全息影像、沉浸式影院

創新科技不只是無人車、機械臂，亦與日常生活息息相關。本港有擴增實境（Augmented Reality，AR）初創公司，就將「Pokémon GO式體驗」放到營銷中，助不少企業推廣品牌。 亦有本地初創企業利用電腦視覺（Computer Vision），助商場留意人流及客人跌倒情況、偵測電梯機件運行情況。 兩家公司同是香港科技園所支持的初創公司，他們均利用各自專長回饋科學園，為即將啟用的「香港科學園訪客中心」提供技術支援，讓入場人士能親身體驗園區內公司的最新科技，讓科學園的運作與概念更具體的呈現人前。

▼香港科學園訪客中心設施一覽▼

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手提遊戲「Pokémon GO」近年大熱，所採用的AR技術應用越來越受重視。初創企業喜悅導體有限公司（Joy Aether）是手提應用程式解決方案，近年大力開拓AR品牌營銷，以擴增實境遊戲、影片等，助不少品牌突圍而出。作為已經畢業的科技園培育公司，喜悅導體亦將這種類似「Pokémon GO的體驗」帶入即將啟用的「香港科學園訪客中心」之中。

喜悅導體聯合創辦人劉達文介紹，其公司參與開發訪客中心的場地系統，連通視覺內容及硬件裝置。他介紹，場地內採用多項嶄新技術，如全息影像（Holographic），沉浸式影院（Immersive Theatre）等，而且自動偵測訪客動作，偵測觸發點並播放相應內容，同時記錄人流情況、逗留時間及作出表現分析等，系統會將這些體驗紀錄發送給訪客作留念，「還可率先試用新推出的HoloLens 2全息眼鏡。」

四大主題：生物醫療、人工智能與機械人、金融科技、數據及智慧城市

訪客中心佔地400平方米，有分為四大主題，包括生物醫療、人工智能與機械人、金融科技、數據及智慧城市等技術領域。同是科技園公司培育的畢業初創公司、主營電腦視覺（以人工智能技術作影像分析）的AppTech就在當中展示了數據及智慧城市的應用。AppTech創辦人李治緯表示，其公司為科學園提供實時的士及小巴等候數據，方便上班人士及訪客預計行程，並加入其他城市數據，製成實時城市數據儀表板。

訪客中心展示科企間協同效應 增強客戶信心

李治緯介紹，AppTech利用電腦視覺技術，開發出實時物體檢測，追蹤和種類識別的系統，例如為購物商場開發人流監測平台、留意客人跌倒情況。他表示，現時客戶除了商業機構，亦包括政府、公用事業部門等，例如協助機電署以影像偵測電梯機件運行情況。

作為訪客中心的未來用家，李治緯認為，以往向投資者介紹公司業務時較為「單打獨鬥」，而新的訪客中心可展示科學園內不同技術、不同企業間的「協同效應」，增強客戶的信心，相信能令企業在洽談生意時會事半功倍。

特首林鄭月娥較早時接受訪問時稱，創科產業的融資是香港的強項。科技園公司行政總裁黃克強表示，科學園每年接待逾千名訪客，為了更有系統地介紹香港科技園的角色科技園，於是自兩三年前開始籌備及構思建設訪客中心，並在今年初動工。黃克強指，「訪客中心不像一般科學館，目標觀眾亦不同；場地設設計及展覧內容均是以公司出發」，同時提供專門演講場地，冀能方便園區內初創企業與投資者接洽。

對於香港科學園的四大創科領域，黃克強認為各個領域均同樣重要。他亦提到這三四年間，園區內的生物科技公司30多間增加至180間，樂見本港有不少公司願意投入到這一研發週期較長、人才成本較大的「Deep Tech（深科技，可理解為不一定以推出市場為目標高科技）」領域，加上本港有多間頂尖大學，預期本港生物科技會有更進一步發展。