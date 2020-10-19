增5人染退伍軍人病　住處分布九龍灣、藍田、太古、大埔及西灣河

衞生防護中心今日（19日）公布，上周增5宗退伍軍人病個案，5名患者分別住在九龍灣彩霞邨彩星樓、藍田廣田邨廣軒樓、太古太古城天星閣、大埔富善邨善景樓，及西灣河鯉景灣逸榮閣。當中4人有長期病患，1人過往健康良好。 本港今年至今共錄得99宗退伍軍人病個案，於2019年及2018年則各有105宗個案。

衞生防護中心（資料圖片）

今年累計99宗

衞生署衞生防護中心公布，在10月11日至17日期間，錄得5宗社區感染的退伍軍人病個案，4男1女病人年齡介乎52歲至87歲。

其中居於九龍灣彩霞邨彩星樓的52歲男病人過去健康良好，其餘4名患者均有長期病患，包括居於藍田廣田邨廣軒樓的79歲女病人、居於太古太古城天星閣的87歲男病人、居於大埔富善邨善景樓的53歲男病人、以及居於西灣河鯉景灣逸榮閣及79歲男病人。

中心發言人指，正展開流行病學調查，以找出可能的感染源頭、高風險接觸因素和是否出現群組個案。

截至10月17日，2020年錄得99宗退伍軍人病個案，2019年及2018年各有105宗個案。

發言人提醒，男士、50歲以上人士、吸煙人士、酗酒人士和免疫力弱的人士均較易感染退伍軍人病。另外，有些情況也可能增加患病風險，包括供水系統保養欠佳導致積水儲存、居所使用舊式供水系統或附近設有冷卻水塔或噴水池、使用電熱水器、按摩池或溫泉，以及近期曾到酒店或船隻。