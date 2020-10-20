商台獲通訊局批准調低6年投資計劃總額至7.03億　減幅逾兩成

通訊事務管理局今日發出公告指，批准商台修訂2016至2022年的6年投資計劃，縮減上述期間的總投資額，由原先約9.09億元下調至約7.03億元，減幅逾兩成，以應對新冠肺炎疫情及經濟低迷下的經營挑戰。公告指，商台最新的六年投資額當中，約2,100萬元為資本投資，及約6.82億元為節目投資，兩者分別調低16%及22.9%。

通訊事務管理局今日發出公告指，批准商台修訂2016至2022年的6年投資計劃，上述期間的總投資總額，由原先約9.09億元下調至約7.03億元，跌幅逾兩成。（資料圖片）

通訊局公告指，為應對新冠肺炎疫情和經濟低迷下的經營挑戰，商台申請調整於2014年訂立的投資計劃，並獲局方批准修訂2016至2022年的六年投資計劃。

根據商台最新投資計劃，商台在上述期間的總投資額將調整至約7.03億元，比原先約9.09億元下調約2.06億，跌幅為約23%。

當中包括約2,100萬元為資本投資，用於發展、提升和保養基礎設施和傳送設備，另外約6.82億元為節目投資，用於節目投資和其他營運開支。兩者分別較原定投資金額下調16%及22.9%。

通訊局指，在新的投資計劃下，商台承諾在計劃所涵蓋的餘下2年繼續維持其聲音廣播服務的質量，以及投資節目製作。

通訊事務管理局指，同意在持牌機構播放兒童節目的總時數維持不變的大前提下，延長豁免持牌機構須播放「完全屬香港本地製作」兒童節目的規定，為期五個月。（資料圖片）

延長豁免免費電視持牌機構必播本地製作兒童節目規定

通訊局亦宣布，決定延長豁免本地免費電視節目服務持牌機構須在其綜合中文頻道播放「完全屬香港本地製作」兒童節目的規定，為期五個月，由2020年11月1日起至2021年3月31日，而持牌機構播放兒童節目的總時數將維持不變。局方指，考慮到疫情的最新發展，在衡量兒童觀眾的利益與免費電視持牌機構面對的運作困難下作出決定。

另外，通訊局亦批准健康衛視終止其非本地電視節目服務牌照的申請，生效日期追溯至本年8月26日。通訊局指，健康衛視終止牌照純屬其商業決定，其牌照終止後，香港共有11家非本地電視節目服務持牌機構，主要為亞太區觀眾提供超過190條衞星電視頻道。

而通訊局早前審議一宗有關去年9月5日在新城知訊台播放的電台節目《Oppa囡囡Night Night Friend》的投訴，兩名節目主持談論日常生活經驗時，被指詳細談論與排泄相關的事情，亦曾以性行為作開玩笑。通訊局認為投訴成立，決定向新城電台發出警告，敦促它嚴格遵守《電台業務守則－節目標準》的相關條文。