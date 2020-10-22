空手道港隊代表劉知名酒醉在車　認酒駕判社服令80小時須停牌

香港空手道代表隊成員劉知名，今年7月被發現在其Tesla私家車的司機位上滿身酒氣，車上並有嘔吐物，警方要求他「吹波波」後，發現其呼氣樣本含酒精量超出法定所限3倍。劉早前在九龍城法院承認醉駕，求情時稱他案發時未有開車，影響不大，並希望能免停牌。裁判官今(22日)判劉社會服務令80小時，但認為無特別理由可免停牌，令劉須停牌9個月，及須上駕駛改進課程。

被告劉知名(31歲)，承認一項在呼氣中酒精濃度超過訂明限度下掌管汽車罪，指他於今年7月8日，在加連威老道近嘉蘭圍道路上掌管汽車，其呼氣中的酒精比例中，每100毫升有64微克酒精，是法例所定每100毫22微克酒精限制接近3倍。

求情望免停牌被拒

辯方求情指，案發時在深宵時分，人流稀疏，被告亦沒有開動車輛，發生意外的機會低。被告是全職運動員，出外比賽時亦會駕駛，希望法庭不用他停牌。

裁判官考慮被告背景，亦認同他當時未有移動汽車，情況不算太差，故判他社服令，但認為沒有特殊情況可豁免停牌，故仍下令被告須停牌。

不少名人都曾涉醉駕被捕

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司機位上閉目被查

案發當日凌晨3時許，警員巡經尖沙咀加連威老道時，見一輛Tesla電動車違例泊車，被告當時坐在司機位合上雙眼，車內有嘔吐物，警員拍被告膊頭數次才叫醒被告，當時被告身上有酒氣兼反應緩慢，酒精呼氣測試顯示其酒精含量超標，被告警誡下承認曾喝酒。

案件編號：KCCC 1990/2020