被女兒罵又老又無用　退休漢指前妻教導無方　向其淋腐液囚12年半

七旬退休漢生意失敗至要居屋搬公屋，前妻亦另結新歡搬走，他又遭女兒罵又老又無用，認為子女遭前妻洗腦。遂到前妻工作地點淋通渠水，更在前妻走避及脫下上衣後再淋其頭臉，令她全身28%遭灼傷，事後要多次植皮。退休漢早前在高等法院認罪，指前妻事前致電他稱已另結新。法官今（22日）判刑時卻指，無論發生甚麼事，都不能合理化被告的冷血行為，直指他毀了前妻一生，判他入獄12年半。

被告鄒景文（71歲），退休人士。他早前承認1項意圖造成嚴重身體傷害而淋潑腐蝕性液體，以及2項襲擊致造成身體傷害罪，控罪指他於2019年5月17日在坑尾村輕鐵站襲擊女事主張成花，及在同年6月13日向她淋硫酸，又在當日襲擊曾曉軒（音譯）。辯方求情時指，望法官考慮被告的年紀不輕，輕判被告。

被告鄒景文認向前妻淋通渠水，被判入獄12年半。(資料圖片)

生意失敗居屋搬公屋

法官判刑時指，本案是令人傷感的案件。被告和事主在內地認識和結婚，育有一子一女。於1990年，事主和子女移居香港，和被告同住。惟被告之後生意失敗，宣告破產。被告需變賣居屋單位，一家搬至公屋居住。

認為事主教子女憎恨他

被告和事主於2009年離婚，但之後仍同住。被告指兩人只是為申請綜援才離婚，其實二人關係仍良好。事主對他的態度改變，嘲諷他，甚至教導子女憎恨他。子女均曾責罵被告，女兒更罵他「又老又無用」，被告認為是事主洗腦所致。

被告又指，事主在淋腐液事件發生前一天致電他，透露已另結新歡。被告感到被背叛和絕望，因此以身試法，並打算犯案後自殺。

被告曾阻事主沖洗

惟法官強調，無論被告在案發前發生什麼事，都不能合理化其冷血行為，又指被告不但向事主淋一次鏹水，更追著事主繼續淋她，又阻止她沖洗，認為本案是同類案件中最嚴重一類，被告的行為對事主的身心都構成嚴重傷害，摧毀其一生。

事主因此事心理受創

法官引述報告，指事主的頭和四肢等都有疤痕，部份輕微凸起，疤痕之後未有太大改善。此外，事主在案發後心理受創，未能獨立生活，情況更會持續一段長時間。

被告向前妻淋通渠水經過(請看下圖)

遭女兒罵後指事主唔識教女

案情指，事主（案發時50歲）與被告離婚仍同住，直至她與新男友同居。於2019年5月17日，事主在坑尾村輕鐵站等車時，被告出現並用手毆打她的頭。被告當時稱，女兒前一晚罵他，指女事主「唔識教女」，指事主不應結識新男友，事主遂報案。

被告淋腐液男途人亦受波及

去年6月13日，被告手持膠樽到事主工作的髮型屋，並將內裏的腐液淋她的臉及身體。被灼燒的事主，立即跑到對面店舖清洗。惟被告一直追著事主並向她撥腐液，一名53歲男途人的左手肘及左腳亦被淋灼傷。

事主脫上衣 被告再倒液淋頭面

經一輪追逐後，事主在另一間髮型屋內洗去身上腐液，並脫去上衣，被告進入髮型屋，再將腐液淋到她的頭部、臉部及全身，被告後來停手。

事主曾進行5次植皮手術

事主被送院，發現她全身達28%受到化學灼傷，包括臉面和雙眼，更一度被送往深切治療部。她亦要接受清創手術，和5度進行植皮；男途人的左手肘及左腳則起水泡，當日已出院。

案件編號：HCCC182/2020