健身中心誘自閉男買課程兼迫即上課　男子父入稟追討獲賠7萬

曾被消委會點名批評的健身中心Legend Fight & Fitness涉嫌威迫利誘患有自閉症兼輕度智障的男子購買會籍及課程，男子父親上門理論後獲退一半款項，健身中心承諾不會再向該男子推銷。惟數月後職員疑再迫該男消費，更誘他立即上課，從而令他失去7日內取消會籍的權利。男子父親早前入稟區域法院，向健身中心追討約7萬。法官今（22日）裁定健身中心違反協議，下令撤銷涉案合約，健身中心須賠償約7萬元，兼付訟費。

張姓原告由父親代為入稟，被告為經營Legend Fight & Fitness的CWB 168 Limited（前稱FFG PLUS）。

被告曾答應不會再向原告推銷

原告在入稟的資料透露，原告為精神上無能力行為人士，其父2017年11月發現兒子與被告簽訂2年會籍協議，價值逾1.4萬，繼而上門投訴並要求取消會籍。翌日，原告父親向被告提供醫療報告，顯示其子患自閉症及有輕度智障，又指原告因患有自閉症，會避開眼神接觸，說話方式亦與常人不同，會不斷重複某些字句，並無法理解簡單的概念及數字，職員應從原告的行為知道他為智障人士。被告最終同意將兩年會籍減為一年及退還一半會費，並指不會再向原告推銷。

被告數月後再威嚇原告迫買課程

不過，職員在2018年4月恐嚇原告欠款，威脅會向他出律師信，令原告再簽2年會籍及購買65堂私人教練課程，總值逾6.5萬。被告的職員更誘使原告立刻上拉筋課，令他失去7日內取消新簽會籍的權利，有關行為構成威嚇性營業行為，被告行為亦令原告蒙受損失，故此原告興訟索償。

案件編號：DCCJ2381/2020