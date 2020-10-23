「學界奧斯卡」頒獎禮下月舉行　浸大電影學院：不會審查參賽作品

有「學界奧斯卡」之稱、由浸會大學電影學院舉辦的「全球大學電影獎」（GUFA）踏入第二屆，惟受去年社會運動及疫情影響，頒獎禮要兩度延後，最終落實下月舉行。學院去年收到來自全球逾2,500份參賽作品，形容學生作品出色。 而全球在過去一年經歷許多變化及動盪，學院預計下屆參賽作品會更具社會性，強調即使本港已實施《港區國安法》，學院亦不會對作品有任何審查，但承認創作空間或會有所影響，亦會提醒參賽者作品所涉及的法律風險。

浸會大學電影學院舉辦的「全球大學電影獎」踏入第二屆，頒獎禮將於下月6日在校內大學會堂舉行，並在網上即時直播。 學院今年收到來自全球104個國家或地區、逾2,500份參賽作品，當中有62份來自香港，以競逐「劇情片」、「亞洲劇情片」、「紀錄片」、「動畫」、「實驗片」以及「浸大電影學院特別推薦」6個類別、共19個獎項。

浸大電影學院副總監文樹森表示，參賽的作品雖然是學生製作，但是拍攝技巧達專業水平，內容亦大膽創新，今年參賽影片在內容思維上有突破，如有以科幻主題包裝的愛情動畫故事，講述太空人重返地球後，在地球生活及戀愛的挑戰，令人印像深刻。

料下屆作品更具社會性 學院：《國安法》下不作審查

浸大電影學院總監文潔華則表示，有來自伊朗及南韓的參賽作品具人文關懷，亦收到有來自德國學生拍攝關於雨傘運動的影片。文指，由於參賽作品於去年提交，故涉及社會事件的影片不多，但過去一年全球經歷許多變化及動盪，特別是香港出現「極速變化」、「價值失衡」，相信下屆參賽作品會更具社會性，「無人會唔覺得世界係一個舞台，而真實生活發生嘅事比我哋想像更戲劇化。」

至於獎項評審會否因應《港區國安法》設「紅線」，文潔華強調大學不會有任何審查，認為大學要有良好信念，「如果GUFA唔係開放平台，意義無咗， 辦嚟都無意思。」

她指，留意到坊間有紀錄片會在片頭標明「有片段可能被視為刑事罪行」作為提示，認為立法後創作空間或會有所減少，因為需要承擔法律後果，故院校會作出「適當提醒」，「提佢哋可能有呢個（法律）後果，要自己諗。」她指，作為大學不會鼓勵學生犯法，但會鼓勵學生製作上表達心中信念、自己關切的故事。