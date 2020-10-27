螞蟻上市｜周二起招股勢掀認購潮　20年來觸目IPO一定記得TOM.COM

受市場熱捧的螞蟻集團（股票代號6688）今日（27日）開始招股，合共集資1,336億元，勢破世界紀錄。 過去二十年來，港股市場有不少新股在上市時曾掀起熱潮。其中最觸目及令人印象深刻的可算是20年前上市的長和系科網股tom.com（現稱TOM集團，股票代號2383），當年即使需親身領表，仍吸引30萬人排隊，銀行外人頭湧湧，超額認購達669倍。近幾年，閱文集團、阿里巴巴、平安好醫生，以至今年的農夫山泉，都受大眾觸目，令全城熱陷入「新股熱」。

tom.com在20年前上市招股時，引起認購潮。（TOM集團網頁）

Tom.com

tom.com超額認購669倍 表格炒至100元

長和系科網股「tom.com」（現稱TOM集團，股票代號2383）。tom.com當年捐款80萬元，換得創業板上市編號「8001」，被喻為「糖多金」，在2000年3月1日掛牌，招股價僅1.78元，入場費為3,560元。當年招股時一表難求，有傳媒報道，首日印發50萬份申請表仍然不足，甚至出現「黃牛」炒表格，叫價高達百元一份。當年新聞片段回顧招股盛況時，形容滙豐分行外大排長龍，甚至約有30多萬人排隊交表。



而市民對tom.com招股的瘋狂程度，立法會亦有就此討論，據政府財經事務委員會會議的「Tom.com Limited 首次公開招股資料文件」，tom.com超額認購669倍，首日掛牌股價升幅達4.8倍。但掛牌6日後股價於15.35元見頂，其後一季狂跌七成，科網泡沫爆破。

TOM集團爲長江和記實業有限公司成員，當年科網熱潮，令tom.com「點石成金」。據公司網頁介紹，目前科技相關的營運業務包括電子商貿、社交網絡、移動互聯網；策略投資領域涵蓋金融科技和先進的大數據分析；媒體業務覆蓋經營出版和廣告。集團總部設於香港，地區總部分別設於北京及台北，聘用約1,300名員工。

閱文集團在港招股時引起熱潮，一度榮登港股史上十大凍資王。（資料圖片）

閱文集團

閱文集團認購100手才穩獲一手

由騰訊分拆的網上文學平台「閱文集團」（股票代號772）在2017年11日上市，當時引來市場瘋搶，每手入場費約11,111元，當時有約41.8萬人認購，公開發售部份獲超額認購逾620倍，認購100手才穩獲一手，被喻為2009年至當年最受歡迎的新股。

平安好醫生去年全年仍錄得7.3億元人民幣虧損，按年多蝕近兩成。（資料圖片）

平安好醫生

由平保（股票代號2318）分拆的平安健康醫療科技（01833、簡稱平安好醫生），在2018年5月4日首掛，入場費約5,535元，公開招股獲22.5萬人認購，超額認購653倍，凍資約3,760億元。惟首日平收，令借孖展入飛的投資者大失預算，利息連手續費隨時蝕逾10萬元。

小米（1810）招股反應未如預期。﹙路透社﹚

小米

小米一手中籤率達100%

小米（股票代號1810）在2018年7月9日掛牌。在公開招股時，當時長和系資深顧問李嘉誠透過名下基金用約2.35億港元「入飛」，又傳出騰訊主席馬化騰，以及阿里巴巴創辦人馬雲會以個人身份申購小米股份。不過，在「名人效應」下，最後公開發售獲約11萬人參與，超額認購僅8.5倍，一手中籤率達100%。

阿里巴巴（9988）2019年在港進行二次上市，入場費約18,989元。（資料圖片）

阿里巴巴

阿里巴巴二次上市不及首次上市

阿里巴巴（股票代號9988）2019年在港進行二次上市，入場費約18,989元。根據當時的招股結果，公開發售部分收到約21.6萬份有效申請，超額認購約41.4倍，為當年最多人認購的新股，申請5手可穩獲1手。

早在2007年，阿里旗下B2B業務阿里巴巴網絡（當年上市編號1688）亦在香港掛牌。當時的競爭更激烈，在公開發售部份，接獲逾56萬份申請，超額購約257倍。不過，上市五年後，在2012年2月宣布通過私有化，之後退市。

農夫山泉包裝飲用水國內市佔率為列第一，佔20.9%。（資料圖片）

農夫山泉

農夫山泉成「凍資王」

而在上月初登陸港股農夫山泉（股票代號9633），入場費約4343元。公開發售接獲接近70.8萬人申請，超額認購1,147倍，凍資6,709億元，成為本港史上新股「凍資王」，高過2017年上市的閱文（0772）凍資5,211億元，打破12年前中國鐵建（1186）創下的5,354億元紀錄。