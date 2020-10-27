新冠肺炎｜萬聖節前蘭桂坊酒吧員工先檢測　料有往年六、七成生意

新冠肺炎疫情未平，而本周六（31日）就是萬聖節，以往萬聖節時蘭桂坊一帶的酒吧會較多市民消費、聚集。 蘭桂坊協會總監張素媚表示，業界會遵守政府的防疫規定，亦有要求會員酒吧前線員工接受檢測，也設立電子登記系統，有需要時可以把顧客資料轉交政府通知客人做檢測。她稱，業界同意專家提倡用飲管飲酒的建議，因可令業界有生存空間。她估計，今年萬聖節的營業額會達去年的六、七成。

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蘭桂坊協會總監張素媚在港台節目《千禧年代》表示，今年萬聖節業界會遵守政府的防疫規定，該會亦有要求會員酒吧所有前線員工接受檢測，早前食環署已到酒吧向員工派發檢測瓶。她指，該會亦設立了電子登記系統，登記客人個人資料，有需要時可以把顧客資料轉交政府通知客人做檢測。

政府專家顧問、香港大學微生物學系講座教授袁國勇早前提議，酒吧客人使用飲管飲酒，認為可以避免除口罩而帶來風險。張素媚稱，業界認同袁國勇的建議，會鼓勵客人遵守，因現時酒吧只能營業至午夜12時，若有關建議可以令政府容許延長酒吧的營業時間，業界絕對同意，因為可以有生存空間。她相信執行時會有困難，但該會正構思有創意的方法去鼓勵客人遵守，希望創新潮流。

她補充，以往萬聖節時蘭桂坊市道十分好，今年適逢是周六，相信營業額可達往年的六、七成。