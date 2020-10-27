賞你遊香港｜常見問題Q&A　報團細節須知、網購單據小心被DQ

本港新冠肺炎疫情持續，目前封關措施已實施逾250日，除了市民無法出埠旅行外，旅遊業亦大受打擊。港府早前宣布放寬社交距離措施，本地旅行團可在不多於30人可成團。旅遊發展局隨即推出「賞你遊香港」活動計劃，市民可憑單據換取本地遊名額一個，先到先得。 但是，最多可用多少張收據換領名額？報團後可否取消或改期？行程中有何防疫措施確保安全？《香港01》以下詳細解答「賞你遊香港」10個常見問題。

市民於本地零售及餐飲商戶的實體店舖消費滿800元，可憑單據換取本地遊名額一個。（旅發局網頁圖片）

港府早前宣布放寬社交距離措施，本地旅行團可在不多於30人下成團。旅遊發展局隨即推出「賞你遊香港」活動計劃，市民由10月20日起，於本地零售及餐飲商戶的實體店舖消費滿800元，可憑單據換取本地遊名額一個，計劃名額有一萬個，先到先得，有興趣的市民可到「賞你遊香港」網頁報團。

Q1. 什麼是實體零售或餐飲商戶？網購消費收據可否換領本地遊名額？

售是指向一般大眾銷售實體貨物，預付或禮品卡、門劵、交通工具票、金融產品、外滙兌換等均不視為實體貨物，而餐飲商戶必須持有食物環境衞生署發出的有效食物業牌照。

至於網購消費收據較難分辨真偽，亦難杜絕重印單據的問題，因此只接受實體店的機印收據正本。

Q2. 有效的消費收據正本有什麼要求？

市民需在出發日前，提交商戶列印收據正本，收據將不會退還，重印或複印本均不適用。信用卡、易辦事等付款存根正本，不被視為有效的商戶機印收據正本。機印收據上必須清楚列有商戶名稱、消費項目、日期及消費金額。

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Q3. 一張巨額消費的收據，可換取多個名額嗎？最多可用多少張收據換領名額？

不可以。「賞你遊香港」活動名額限定一萬個，為了讓更多市民受惠，每張收據最多可換領一個名額。而800元指定消費金額，最多可由兩張收據組成，以換取一個名額。

Q4. 小童或長者換領名額的消費金額是否一樣？誰可獲豁免？

是。因用餐、交通等成本相若，成人和兒童的指定消費金額劃一為800元。只有3歲以下不佔座位及不用餐的小童，可豁免消費指定金額要求，每名成年參加者最多可帶一名獲豁免小童同行。若行程中的景點需憑票入場，該成年參加者需自行為小童購票。

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Q5. 何時開始報名？可在哪裡查看行程資料？

由10月20日起，於本地零售及餐飲商戶的實體店鋪消費後，可開始儲存收據正本。在10月27日或之後，可登入網站瀏覽指定本地團資料，並聯絡相關旅行社報名。而「賞你遊香港」活動日期至直12月31日為止。

Q6. 報名預留名額時，被要求繳交按金是否正常？

旅行社會收取100元按金，參加者可按照旅行社提供的方式繳交按金，並將於出發當日以現金方式全數退還。如旅行團取消，按金則在30天內全數退還。

Q7. 報團後可否取消或改期？可否轉讓給他人參加？

旅行團報名後不設退換，參加者報名後，若取消預訂、更改日期或參加者姓名等，一律視作取消訂位，所繳按金亦不獲退還。而參加者在出發當日缺席，其繳付按金亦不予退回。

Q8. 參加者如因身體不適而無法出席，是否亦不能作退換？

參加者如出現發燒、乾咳或呼吸困難等症狀，不可參加當天行程，其遞交的收據正本和已繳交的按金，都可獲退還。但旅行社有權要求參加者提交醫生證明書，證明有所述病徵。

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Q9. 如旅行團因應疫情、人數或天氣等問題取消或更改行程，會如何安排？參加者可否改報其他團？

旅行社會盡快通知參加者最新安排，例如取消旅行團，參加者可選擇其他出發日期，或要求退回已提交的收據及按金。若旅行團最終宣布取消，市民可憑消費收據，再於網站重新報名。

Q10. 行程中有何防疫措施確保安全？

所有參與「賞你遊香港」活動的旅行社，均須簽署香港旅遊業議會制定的《本地遊防疫承諾書》，以確保其旅行團符合一系列的防疫措施。

當中包括，導遊、司機等工作人員及所有參加者，除用餐時間外，全程必須配戴外科口罩；為參加者提供消毒搓手液或消毒濕紙巾；出發前為所有參加者量度體溫，不會讓身體不適的人士隨團出發。