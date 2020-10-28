限聚令4人食肆容6人一枱　陳肇始否認邏輯不一致　執法講道理

政府由本周五（30日）起進一步放寬社交距離措施，包括食肆由4人一枱放寬至6人一枱，而限聚令維持4人的限制。對於措施人數限制不同，食物及衞生局局長陳肇始今天（28日）在港台節目《千禧年代》 表示，不認同邏輯不一致，指就限聚令執法是講道理。她表示，有關放寬措施要逐步和具針對性。

被指到在食肆放寬6人一枱，限聚令仍維持4人，邏輯不一致，食物及衞生局局長陳肇始表示不認同邏輯不一致。（張浩維攝）

本周五起，食肆由4人一枱放寬至6人一枱，而限聚令維持4人的限制。對於措施人數限制不同，有專家認為邏輯不一致，陳肇始今天表示，不認同邏輯不一致，不可以同一時間放寬所有措施。她指，不想有太多人群聚集，需要有序的放寬措施，「不代表下一步不調整（限聚人數）」。

好少話好多人一齊行 從執法角度都係講道理

被問到市民用膳後踏出餐廳是否要分開走，執行措施上會否有困難，她說，「相信喺日常生活，大家都係理性，如果真係有呢個情況，大家擔心，一般來講，好少話好多人一齊行」。她續指，「例如短瞬間有人群喺度，又或者排隊，唔算違反限聚令，從執法角度我哋都係講道理」。

她表示，有關放寬措施要逐步和具針對性，對於會否一併放寬限聚令為6人，她說要檢視風險作出調整。

陳肇始隨後在商台節目表示，限聚令列明規管有共同目的聚集，6人吃飯離開餐廳後短暫停留，正常情況下各自分散離開不會有問題，但6人在街上不斷長時間聚集，則有機會違反限聚令。

另外，政府將在港島、九龍和新界設立4間長期社區檢測中心，讓市民在出境前獲得證明，以及疫情爆發時檢測。陳肇始表示，市民需要自費檢測作跨境用途，期望價格不是太高水平，令市民可接受。價格和檢測中心地點尚未確定，有待投標，希望會便利市民。

她又說，內地廣東省疫情控制很好，11月可豁免香港人從內地到港14天強制檢疫。機場亦都會使用快速測試為抵港人士檢測，預料一個小時內有結果，但其準確度要測試。