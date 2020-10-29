性罪行十年升逾倍　低定罪率憂二次傷害　警方去年僅接50宗強姦案

2019年警方共接到1492宗的性罪行（包括強姦、非禮及色情罪行），比十年前少近四成，雖報案數字減少，但同期社署及非政府機構接到的求助個案卻有上升趨勢。其中以強姦案數字的分別最為明顯，警方2019年接報的強姦案件共50宗，比十年前少逾六成，但社署同期接報的強姦個案求助則上升逾六成。

警方接報的強姦案件2014年起大跌 2019年社署接報數字為警方2倍

十年間，警方接報的強姦案件由2009年136宗下降至2019年50宗，減少63%，同期，社署接報的數字則上升59%，由100宗上升至159宗。至於2020上半年，社署共接到70宗強姦個案，而警方則接報25宗。

非禮案件方面，警方接獲的數字每年持續下跌，由2009年的逾千宗案件跌至2019年9百多宗，而同期社署的接到的受助數字原維持於二百宗以下，於2013及2014年突上升至9百多宗，其後並未有大升幅或跌幅，2019年共有778宗非禮個案。2020年上半年，警方及社署分別錄得286及243宗個案，兩者相若。

2020年上半年警方接獲的強姦及非禮案件數字均有所下跌，但數據顯示受害人傾向不報案。(資料圖片／蔡正邦攝）

少於一半人報警求助 僅兩成報警求助個案成功定罪

根據風雨蘭個案回溯研究報告2000-2018，在3611位接受危機介入服務的性暴力受害人中，只有1881位受害人有報警，當中以強姦案為多，非禮及性騷擾個案受害人大多不會報警求助。

即使有報警受助，律政司決定起訴並成功定罪的數量卻不多。風雨蘭的報告顯示，在1881位有報警求助的受害人當中，有1096宗個案被撤回，剩餘只有三百多宗個案是律政司決定起訴的，其中，只有221宗是成功定罪的。

▼按下各細項以了解律政司起訴後情況▼

風雨蘭指出，在有報警求助的個案中，平均每8宗個案，僅約1宗案件於第一次法庭判決後，成功將犯人定罪。 逾千宗案件被撤回的主要原因有二，包括警方以證據不足為由終止調查，以及受害人主動放棄追究。

風雨蘭2019年發表《風雨蘭個案回溯研究報告2000-2018》。（風雨蘭網站圖片）

然而，以上數字未能完全顯示實際性罪行情況，部分受害人未必會報案，或向社署或非政府機構求助，他們可能覺得難於啟齒、害怕受到「二次傷害」，或覺得難以有證據證明自己所遭受到的。加上現時只有強姦及非禮等案件刑事化，相信有關性騷擾的個案數字遠比報案錄得的數字的高。