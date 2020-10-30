數據分析｜港人接種流感疫苗　去年有多少人有不良反應？

冬季流感高峰期將至，不少學生開始在學校接種疫苗，加上新冠肺炎疫情未穏，令流感疫苗的需求大增，最近韓國連番出現接種流感疫苗後死亡的事件令人擔憂，回顧本港過往的接種疫苗情況，到底有多少人出現副作用？ 2018/2019年度冬季流感季節是近年來較為嚴重的一次，共錄得625宗嚴重流感個案，當中357人死亡，其中，73%患者沒有接種當季季節性流感疫苗。同時，該年患上有機會由注射疫苗引發的「吉．巴氏綜合症」的個案約有50宗，當中包括未有打疫苗的人士。

現時新冠肺炎疫情不穏定，早前韓國出現患者同時感染新冠肺炎及流感病毒，為亞洲首宗「雙重病毒感染」個案。有研究指出若同時感染兩種病毒的話，傳播率可增加近2.5倍。在巿民均擔心雙重感染的風險下，現時流感疫苗的需求大增。

接種疫苗人數持續上升

隨著政府實施各疫苗接種計劃，以鼓勵兒童及長者接種流感疫苗，越來越多巿民接種疫苗。過去三年本港巿民接種疫苗的比率持續上升，當中以6歲至12歲的升幅最大，由約20%上升至55%，截至2020年8月31日，更有253,500名6歲至12歲兒童已接種疫苗，佔目標群組近7成，而65歲或以上的長者接種率則維持於約44%。

以下顯示過去三年在「政府防疫注射計劃」、「疫苗資助計劃」及「季節性流感疫苗學校外展（免費）計劃」下接種疫苗的人數：

大部分嚴重兒童個案未有接種流感疫苗

2019年度冬季流感季節由2018年12月30日至2019年4月6日一周止，共錄得601宗嚴重成人流感個案，當中356人死亡，而兒童嚴重流感個案則錄得24宗，當中1人死亡。

在24宗個案中，一半年齡介乎於未滿6個月大至6歳，另有8名6歳至11歲的兒童。除了未滿六個月大或以上的嬰兒外，僅6名兒童有接種疫苗，佔適用接種季節性流感疫苗的兒童約27%。

2018/2019年度共約有一百萬名巿民接種疫苗，包括31萬未滿12歲的兒童，佔總目標群約45%。

2020至21年度「政府防疫注射計劃」及「2020/21季節性流感疫苗學校外展（免費）」於本月22日展開。 （資料圖片／盧翊銘攝）

2019/20年度0人對疫苗有不良反應

由於疫苗包含病毒，不少人擔心接種疫苗會引致副作用，如引起嚴重神經系統不良反應，其中主要為「吉．巴氏綜合症」（GBS）。吉．巴氏綜合症是一種罕見的神經系統疾病，會引致癱瘓，甚至呼吸困難。現時沒有研究指出吉．巴氏綜合症與季節性流感疫苗有明確關係。

根據世界衞生組織的資料，即使吉．巴氏綜合症是由注射流感疫苗引致，估計每一百萬名注射疫苗的人士中，只有一至兩宗個案，遠低於出現嚴重流感個案。

在 2019/20 年度（截至2020年8月31日中午12時），沒有接種者錄得的「吉．巴氏綜合症」(於接種疫苗後 5 日至 6 個星期內) 和其他嚴重神經系統不良情況個案。

政府今年訂購了87萬劑流感疫苗，予各免費及資助流感針計劃使用。（資料圖片／盧翊銘攝）

以下為全港錄得吉．巴氏綜合症的新症入院數字，包括曾接種疫苗及未曾接種疫苗的人士：

衛生防護中心指，「不良情況」是指接種者在接種疫苗後出現身體毛病。而這些情況不一定由疫苗引起，故以上不良情況報告只作參考，不等同該事件一定由接種疫苗引起。有研究顯示在感染流感後出現吉．巴氏綜合症的風險（每100萬個感染者有17.2宗個案）比接種流感疫苗後（每100萬個接種疫苗的人士中有1宗個案）更高。

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