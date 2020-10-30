萬聖節｜港鐵今、明兩晚加密班次　晚上9至12時最密3.6分鐘一班車

明日（31日）為萬聖節，港鐵指預計萬聖節周末期間或有較多市民外出，今日（30日）及明日晚上9時至12時期間，將加強六條重鐵綫的列車服務，班次由每3.8分鐘至7分鐘一班，加密至每3.6分鐘至6.6分鐘一班。

港鐵宣布，將調整10月30日及31日的列車服務。（港鐵提供）

港鐵指，六條重鐵綫的列車服務將在今、明兩晚加班，當中荃灣綫、觀塘綫、港島綫，今日將由每5分鐘一班車，加密至每4.3分鐘一班車；而明日則由每3.8分鐘至5分鐘一班車，加密至每3.6分鐘至4.3分鐘一班車。而東涌綫、屯馬綫一期及西鐵綫，今日由每7分鐘一班車，加密至每6.3分鐘至6.6分鐘一班車；明日則由每7分鐘一班，加密至每6.3分鐘至6.6分鐘一班。

萬聖節周末期間或有較多市民外出。（資料圖片）

港鐵明起加強手機應用程式功能

此外，港鐵將於明日加強手機應用程式「MTR Mobile」的「行程指南」功能及「車務資訊」，當中「行程指南」功能，將可提供最多3條建議路綫，並列出各路綫的預計乘車時間、轉車步行時間及轉乘次數。若建議路綫的列車服務受阻，程式更會提示及建議乘客選擇使用其他路綫。

至於「車務資訊」功能，則讓乘客預先設定自己感興趣，或經常乘搭的港鐵點對點路綫，並選定時間和日子。若相關路綫服務於該些時段受阻，程式會向乘客推送通知。學生及上班族，若善用相關功能，一旦遇上列車故障，或可免避免「坐冤枉車」。

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