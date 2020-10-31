流感疫苗｜衞生署將向私醫提供噴鼻式疫苗　藥劑師料11月可供貨

市民擔憂冬季流感及新冠肺炎會雙重夾擊，紛紛接種流感疫苗，雖然韓國有數十人打流感針後死亡，令部分人卻步，但亦有人改為接種其他藥廠的疫苗，令該些疫苗更為短缺。 流感疫苗主要屬注射式針劑，不過亦有藥廠生產噴鼻式減活疫苗，有私家醫生透露，雖然政府承諾可以額外提供10萬劑疫苗，但近日政府向他們發出的信件，僅提及會提供額外噴鼻式疫苗，懷疑沒有針劑提供。不過，噴鼻式疫苗只適合2至49歲的人接種，即50歲或以上的市民或不能受惠。 有藥劑師稱，全球搶購針劑疫苗，料政府在未來都無可能買到針劑疫苗。

早前有兒童接種噴鼻式減活疫苗。 （資料圖片／羅君豪攝）

記者發現，有幼稚園及私家醫生都缺針，均獲衞生署回覆指會增購噴鼻式減活疫苗。

香港幼兒教育及服務聯會職員表示，幼聯在今年3至4月向葛蘭素史克藥廠訂購針劑流感疫苗，供「2020/21 季節性流感疫苗幼稚園(免費)計劃」之用。然而，藥廠於今年10月向幼聯稱缺針，「唔係打折扣咁簡單，係接近無貨，基本上係無辦法幫幼稚園打針」。幼聯遂向衞生署求助，獲回覆指衞生署已補購噴鼻式減活疫苗，惟到貨日期未明，幼稚園外展注射計劃只能暫時擱置。

職員又稱，幼聯已參與學校外展注射計劃多年，從未出現缺針情況，今年首次面對此問題。

流感疫苗主要屬注射式針劑，不過亦有藥廠生產噴鼻式減活疫苗（圖）。 （資料圖片／羅君豪攝）

家庭醫生林永和說，他的診所向法國賽諾菲藥廠訂針，已出現缺針情況。藥廠原本承諾在11月初補200劑疫苗，後來卻稱貨量不足，補貨量減半。他近日接獲衞生署信件，稱會額外採購疫苗及分配予私家醫生，但只說會額外採購噴鼻式流感疫苗，無提及會提供額外針劑疫苗。衞生署的訂購昨日截止，他預留了100劑噴鼻式疫苗，料於11月中旬到貨。

建議衞生署把噴鼻式疫苗留學校外展計劃

他指出，噴鼻式流感疫苗的價錢比針劑高出一倍，而且不適用於長者，估計全球的需求較小，較容易購買。加上韓國屢生針劑疫苗事故，噴鼻式疫苗則未現相關消息，較能讓市民感安心。他建議衞生署先將補購的噴鼻式疫苗留給學校外展計劃，再分配予其他私家醫生。

林永和預留了100劑噴鼻式疫苗，料於下月中旬到貨。 （資料圖片）

記者獲得政府向醫生發出的文件，內容包括要求醫生說明自己訂了多少疫苗，最終取貨量是多少，希望政府提供多少「LAIV」，而LAIV正是噴鼻式減活疫苗的簡稱（Live Attenuated Influenza Vaccine）。文件備註表明，醫生提供的資料是用作評估及計劃LAIV的分發，政府不確保最後能分配到醫生希望獲得的數量。

早前有兒童接種噴鼻式減活疫苗。 （資料圖片／羅君豪攝）

香港醫院藥劑師學會會長崔俊明表示，疫苗製造過程至少需要半年，藥廠無可能即時生產到新一批疫苗供應市場，在全球搶購流感疫苗下，相信政府無法額外買到新的針劑疫苗，因而改為選購噴鼻式疫苗。他稱，現時只有阿利斯康（AstraZeneca）有生產噴鼻式疫苗，相信港府購買的是阿利斯康的「FluMist」，料藥廠可以供應到10萬劑，最快11月可供貨。

不過，噴鼻式疫苗不適合孕婦，或有哮喘、氣喘、免疫系統受損等人士使用，亦只適合2至49歲的人注射，代表50歲或以上的人未必可以受惠。崔俊明解釋，一般流感疫苗對於年紀愈大的人，有效率也會有所下降，「針劑疫苗對長者嘅有效率係60至70%，但年輕人係90%」，而噴鼻式疫苗方面，有研究發現50歲或以上的人在接種噴鼻式疫苗後，產生的抗體不足以保護到自己，因此不建議接種。另外，針劑疫苗成本約為140元，噴鼻式疫苗則貴100元。

崔俊明表示，疫苗製造過程至少需要半年，藥廠無可能即時生產到新一批疫苗供應市場，在全球搶購流感疫苗下，相信政府無法額外買到新的針劑疫苗，因而改為選購噴鼻式疫苗。 （資料圖片／高仲明攝）

西醫工會會長楊超發估計，政府或先購買噴鼻式疫苗作第一批補充，其後可能會購買針劑，但由於近日有市民擔心疫苗安全性，接種意欲下降，他沒有向政府要求額外疫苗，料其他私家醫生也未必有需求。

衞生署發言人表示，額外供應的10萬劑疫苗當中包括四價滅活流感疫苗及減活噴鼻式流感疫苗。衞生署會一直密切監察整體疫苗的使用情況和供應。

葛蘭素史克回覆有關香港幼兒教育及服務聯會缺針的事件時，就稱鑑於疫苗生產需時且本地需求急速增，本季度流感疫苗供應未能完全滿足市場需求，該公司將繼續與衞生署保持緊密聯繫盡力協調。