抗疫基金金融科技人才計劃創1千職位　已批467個　128人已開工

疫情下，為減少人際接觸，市民多選擇網購及電子支付，成為發展金融科技的機遇。政府7月推出「抗疫基金金融科技人才計劃」，助金融科技企業請人，提供每間申請企業每月1萬元、為期一年的資助用作支薪。 財經事務及庫務局指，截至10月30日，計劃共接獲625宗申請，其中467宗申請已通過資格審核；當中128間企業已有受資助員工履新並獲發補貼。

財政司司長陳茂波日前在金融科技週發表開幕發言，表示疫情推動電子商貿、電子支付、虛擬銀行等的金融科技成為主流。本港現時有約600間金融科技公司，陳茂波表示，當中更有八間是「獨角獸」，即估計市值超過10億美元的初創；今年首7個月，有逾20間初創公司在本港集資逾500萬美元。

財政司司長陳茂波日前在金融科技週發表開幕發言。（影片截圖）

陳茂波又指，政府在第二輪「防疫抗疫基金」下設立的「抗疫基金金融科技人才計劃」已在年中開始接受申請，提供1,000個資助名額，每間金融科技公司可申請新增一個全職職位，獲批後可獲每月1萬元薪金資助額，為期最長一年，涉及資助總額可達1億2千萬元。

名額一千 128人已開工及獲發補貼

財經事務及庫務局回覆查詢時指，截至10月30日，「抗疫基金金融科技人才計劃」共接獲625宗申請，其中467宗申請已通過資格審核，僱主可開展或已進行招聘程序。至於補貼發放進度，財庫局指，薪金補貼會以分期形式發放，合資格企業在申請獲得批准、成功聘請員工並提交所需證明文件後約六星期會獲發第一期補貼，即首三個月的資助金額；截至10月30日，共128間企業已有受資助員工履新並獲發補貼。

陳茂波又提及，現時七間已開業的虛擬銀行，已有約30萬人開戶，存款總額達10億美元；而截至今年9月，「轉數快」有逾600萬人登記使用，日均處理量達到42.6萬宗，數字是啟用首月（2018年9月）的7倍，又指未來將有更多政府部門接受市民以「轉數快」繳付帳單。