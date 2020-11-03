電費調整11月10日公佈　報道引消息︰中電凍價　港燈仍在討論中

本港兩間電力公司下周二將公佈明年電費調整，根據兩電原來的5年發展計劃預測，明年中電和港燈原預計加幅可達8.9%。不過《明報》引述消息報道，兩電與政府磋商明年電費調整將近尾聲，中電很大機會凍結「淨電費」，至於港燈則仍與港府磋商，不過加幅就較預期8.9%為低。 中電回覆查詢時指，正就2021年的電價檢討與政府進行商討，結果將於11月10日公佈。

《明報》引述消息指，中電明年很大機會凍結電費，而港燈預料不會出現原來預測近9%的加幅。（資料圖片）

兩電本來預計加8.9%電費

立法會經濟事務委員會，已安排下周二（10日）召開特別會議，討論兩電的周年電費檢討。中電和港燈在2019年曾提交文件，預計未來將會調升電費，根據當時預測，2021年兩電將需各自加價8.9%。

《明報》引述消息指，燃料費因油價下跌，而與油價掛鈎的天然氣價格，亦較兩電去年預測的價格為低，故兩電的燃料費均會下調，從而抵消基本電費的加幅。中電明年很大機會凍結電費，港燈目前仍正與政府磋商加幅，但相信加幅會較預測的8.9%為低。

電費補貼將結束 市民電費開支料反彈

不過隨政府的電費補貼計劃結束，即使電費價格變動不大，市民電費開支肯定會上調。目前港府正提供兩項電費補貼，其中今年1月起，提供12期合共2,000元的補貼將於明年屆滿；至於另一項每月50元的電費補貼計劃，就維持至2023年年底。如政府不再延續相關補貼，市民電費開支將會反彈。

中電：將於11月10日公佈

中電回覆查詢時指，正就2021年的電價檢討與政府進行商討，結果將於11月10日公佈；而港燈則指，將在下星期二舉行的立法會經濟事務委員會會議上，向議員交代來年電費檢討的結果。