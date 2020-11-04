盤點港台十大高收視節目　鏗鏘集長居榜首　三甲節目今年屢遇風波

香港電台節目《鏗鏘集》編導蔡玉玲昨日（3日）被捕，她涉嫌於拍攝《鏗鏘集》其中一集時，以不正當資料為車輛查冊，涉嫌作出虛假陳述，違反《道路交通條例》。 根據廣播處長三月份向港台員工所發的信，《鏗鏘集》是港台2019年至2020年2月底為止，最受歡迎的節目，共錄得3000多萬瀏覽次數，至於第二及三位分別為《頭條新聞》及《視點31》。回顧這一年，三個節目以及相關人員遭遇連串事件，包括面對投訴、停播、延長試用期，以及被捕。

信件列出由2019年1月1日至2020年2月29日期間港台電視31節目的網上瀏覽量，綜合經港台網站及流動程式的串流次數，以及YouTube頻道的影片觀看次數，《鏗鏘集》的瀏覽量於兩者均是最高，分別有1843萬及1767萬瀏覽次數。

十大最受歡迎節目第一位：鏗鏘集

鏗鏘集自1978年開播，旨在以事實探討社會問題。去年及今年就元朗7.21事件製作兩集《鏗鏘集》專題報道，包括「721元朗黑夜」及「7.21誰主真相」，截至11月4日，兩集節目於YouTube的觀看次數分別有126萬及144萬。

港台電視部編導蔡玉玲為兩集專題報道的3名編導之一，其中，於「7.21誰主真相」一集中，《鏗鏘集》透過車牌查册，發現當日接載白衣人的車輛的持有人是村代表。

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十大最受歡迎節目第二位：頭條新聞

另一個長壽節目《頭條新聞》於1989年啟播，主要以輕鬆手法諷刺時事，今年2月《頭條新聞》開始播放「驚方訊息」環節，諷刺警方的工作表現，通訊事務管理局接獲超過三千宗對《頭條新聞》的投訴，警務處長鄧炳強亦去信港台批評內容有誤導公眾之嫌。

廣播處處長梁家榮特別在信中表示，在《頭條新聞》接獲的回饋中，逾3萬個為讚賞，另外6500個為投訴。直至今年5月，通訊事務管理局裁定《頭條新聞》其中一集內容污衊和侮辱警方，向港台發警告，港台於6月中旬開始停播《頭條新聞》。

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十大最受歡迎節目第三位：視點31

《視點31》於2014年啟播，為首個只在港台電視頻道播放的節目，內容主要包括社會議題分析及訪問環節，港台去年接獲大量針對《視點31》主持、助理節目主任利君雅的投訴，涉及她過往出席政府記者會時的表現和行為，港台其後延長利君雅的試用期120天。

廣播處處長梁家榮亦在信件中提到，港台時刻恪守《香港電台約章》中訂明的公共目的及使命，節目皆在約章所列的目標原則之內，每天的節目內容多元互補，令港台成為一個供市民聆聽及表達看法的大平台。