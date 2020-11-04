平機會首個「僱主嘉許計劃」　表揚平等僱傭政策　明年1月底截止

平等機會委員會今日（4日）宣布，推出全港首個「平等機會僱主嘉許計劃」，目的嘉許在實施平等機會僱傭政策上有出色表現的僱主，並藉此為有關政策訂立新的基準，從而令本港的工作間更平等、多元及共融。平機會主席朱敏健指出，平等、多元和共融等價值對工作間的好處毋容置疑，推行這些相關政策能為機構帶來實際裨益，包括增強員工的聯繫、創意和生產力。

平機會主席朱敏健表示，舉辦此計劃是希望向各界展示有關裨益，包括策略及財政上的益處，從而推動更多本港僱主採納相關政策措施，為僱員建立一個安全、平等及包容的工作環境。

表現突出機構可獲頒發「平等機會僱主金獎」

朱又表示，僱主除了可獲得嘉許，成為首選僱主，更可藉此評核其政策措施、提升機構形象和擴闊網絡，以發展業務和提升競爭優勢。雖然疫情及經濟不穩為各行各業帶來前所未有的挑戰；但機構必須持續而非停止推行平等、多元共融的理念，只有這樣才能加強他們的抗逆能力，為復蘇作好準備。他指不同地方的研究均指出，多元共融的公司在衰退期間有更好表現。

公、私營界別機構可由即日起至明年1月31日遞交申請，將申請表連同證明及相關文件送交平機會，費用全免。機構可選擇參與計劃的其中一個或全部4個範疇，即性別平等、傷健平等共融、家庭崗位平等及種族平等共融。

設兩個獎勵項目 明年4、5月公布結果

表現突出機構可獲頒發「平等機會僱主金獎」，而在任何一個範疇採用出眾平等機會政策措施的中小型企業可獲頒發「傑出中小企獎」，結果將於2021年4月底或5月初公布。獲嘉許的機構將可在其宣傳推廣物品上使用「平等機會僱主」的標誌，並獲邀出席平機會主辦的培訓工作坊、座談會及推廣活動。