40歲飛機維修員確診源頭未明　傳染期曾帶子女到多區參加足球訓練

衞生防護中心公布，本港今日（5日）增7宗新型冠狀病毒肺炎確診個案，包括6宗輸入個案及1宗本地未知感染源頭個案，本港至今累計錄得5,356宗確診個案（包括一宗疑似）。 該宗本地源頭未知個案患者是一名40歲男子，於機場負責飛機維修工程，因工作需要曾與貨機機組人員有接觸。他報稱疑似接觸過確診組人員，當局正調查40歲男子是否屬有關連個案。男患者住錦田水流田村，傳染期間曾帶同子女到多區的足球場參與培訓，包括九龍灣、馬鞍山、天水圍、石門及黃大仙區，當局會向足球班的導師、家長及其他同學，以及子女就讀的聖公會天水圍靈愛小學及聖公會聖約瑟堂幼稚園，派發樣本瓶檢測。

▼10月30日起食肆和表列處所的放寬措施▼

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衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君公布，今日新增的本地源頭未明個案，患者是一名40歲男士，於機場負責飛機維修工程，據悉是港機工程公司職員(Haeco)，最後上班日是10月27日早上，至30日開始有喉嚨痛。

報稱疑似接觸過染疫機組人員

張竹君指，患者因工作需要曾與貨機機組人員有接觸，接觸時有戴口罩，「傾兩句計」講述需維修的飛機情況，但不會一起用膳。患者報稱聽聞有部份機組人員是確診者，惟患者亦不知詳情，故當局正調查相關貨機有無確診個案，該名40歲男子是否屬有流行病學關連的個案。患者同組約60名同事，同公司合共約260名員工將獲派樽測試。

患者曾帶子女到多區參與足球培訓 兩名家人現病徵

患者與家人住元朗錦田水流田村，兩名子女年約5至7歲，其中較年幼的子女喉嚨痛，初步檢測為陰性，患者的家人亦有發燒，正等候檢測結果，該名家人是家庭主婦。

男患者於傳染期間、即10月28日至11月4日，曾帶同子女到多區的足球場參與培訓，包括九龍灣公園足球場、馬鞍山恆康街足球場、天水圍天瑞足球場、沙田石門賽馬會傑志中心及樂富摩士公園。張竹君稱，患者平日只會在場邊觀察，有戴口罩並與其他家長有保持距離，但小朋友踢波時無戴口罩，亦有時會一起更衣，當局已建議足球班需暫停兩日，而足球班的導師、家長及其他同學，將獲派發樣本瓶化驗。

患者其中一名子女就讀聖公會天水圍靈愛小學，學校停課兩日。（Google地圖截圖）

曾到448農莊、Megabox

兩名子女分別就讀聖公會天水圍靈愛小學及錦田的聖公會聖約瑟堂幼稚園，當局已建議兩間學院停面授課兩日，全校均會獲派發樣本瓶做化驗。

其他到訪處所方面，患者於10月28日到過九龍灣MegaBox的Pepper Lunch用餐，以及到過商場內的元具反斗城。患者10月31日曾帶家人到元朗448農莊，患者無留宿，家人則於農莊留宿一晚。據了解，患者的家人約5至6人，主要在其預約的草地範圍野餐及活動，該農莊當日有約20名客人到訪，當局將按名單聯絡客人，而該農莊約20名員工亦將接受病毒檢測。

新增6宗輸入個案當中，1人是從菲律賓抵港的海員，兩人是從事機組人員，分別來自土耳其及俄羅斯，另有1人曾先後轉飛多地，從巴西經荷蘭到過曼谷才飛抵本港。