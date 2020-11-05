日本香川縣爆禽流感　港仍有售當地雞蛋　日媒：停出口全國雞蛋　

日本香川縣爆發禽流感，要撲殺約33萬隻雞，有日媒稱日本全國的雞肉和雞蛋暫停出口。食環署食物安全中心亦指出，因應當地爆發H5禽流感，已即時指示業界暫停從該地區進口禽肉及禽類產品，包括禽蛋。 《香港01》記者發現，一田超市仍然有售賣香川縣雞蛋，而本港不少小型網店亦主打香川縣雞蛋。有市民表示，日本蛋有品質保證，故一直選購日本蛋。 記者正向各大超市查詢，會否下架來自香川縣甚至全日本的雞蛋。

日本蛋在香港深受歡迎，不少超級市場都有售。（胡家欣攝）

日本政府今日宣佈，在香川縣三豐市的養雞場確認禽流感，是日本國內養雞場自2018年1月以來，時隔約3年再次確認高致病性禽流感，已撲殺養雞場飼養的33萬隻雞。共同社亦指，日本全國的雞肉和雞蛋出口暫停。

一田超市內，仍然有發售來自香川縣三豐市的雞蛋。（胡家欣攝）

超市仍有售香川縣雞蛋

在旺角MOKO新世紀一田超市，凍櫃貨存有十多款蛋類產品，出產地來自日本北海道、熊本縣、宮崎縣及廣島懸等。記者留意到超市仍有售賣香川縣的白蛋，一盒十隻，售價28.9元。

有市民表示，一直選購日本蛋，原因是有品質保證，味道較為香滑，而且一盒價錢約20多元，價值合理。她表示，首選北海道及宮崎縣雞蛋，認為若僅禁售香川縣雞蛋，影響不大，但若連北海道等亦禁售，坦言會「好麻煩。」

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有小型網店主打香川縣雞蛋

記者於一眾網上購物平台中搜尋有否日本雞蛋出售，當中「HKTVmall」暫未見有任何日本雞蛋出售，出售的雞蛋主要來自內地、美國及泰國。另外，兩大超市惠康及百佳的網購平台亦至少有七至八款日本雞蛋出售，但未見有爆發禽流感的香川縣雞蛋出售。而不少小型網店則有主打香川縣雞蛋，品牌包括「小豆島之瞳粉紅蛋」、「月見白雞蛋」等，宣傳飼養雞隻以橄欖及穀類為飼料，售價則約介乎25元至35元10隻。

《香港01》已向百佳、惠康及一田等查詢。百佳表示，他們並無出售來自日本香川縣的雞肉和雞蛋。

當地出口雞蛋 有97%輸往香港​

翻查資料，香港是日本雞蛋的最主要出口地，在當地出口的雞蛋中，有97%是輸往香港。食物安全中心亦指出，今年首9個月，本港從日本進口約2億隻禽蛋。