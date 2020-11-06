內會風波｜8泛民人士涉擾亂議會　胡志偉指警方選擇性檢控

8名泛民現任和前任立法會議員以及議員助理近日遭警方拘捕，指他們於今年5月8日在立法會內會擾亂議會，及干預立法會人員，違反《立法會（權力及特權）條例》。8人分別被控「藐視罪」及「干預、騷擾、抗拒或妨礙正在執行職責的立法會人員罪」，今午（6日）在西九龍法院提堂。裁判官羅德泉將案件押後至明年2月11日再訊，以待「長毛」梁國雄所涉相類案件的終院上訴申請的結果。眾被告獲准以原有的1000元保釋，期間須居於報稱地址。

胡志偉指建制議員也離位卻未被控

胡志偉進庭前，在法院門口批評保皇黨恃住人多勢眾、可控制立法會秘書處及運用警力，來應付內會爭議，徹頭徹尾是政治打壓。他又指建制派議員當日同樣行出座位，未有遵守李慧琼指示，惟警方選擇性檢控，只起訴泛民議員。張超雄則謂，李慧琼根本不獲泛民承認是當日的內會主持。他續道，自己當日完全無肢體衝突，只在主席台前喊口號，卻遭檢控，斥政權濫用司法程序。

8名被告中7人被控藐視罪

8名被告：許智峯（38歲）、陳志全（48歲）、朱凱迪（43歲）、尹兆堅（51歲）、黃碧雲（61歲）、張超雄（63歲）、胡志偉（58歲）及郭永健（33歲）。陳志全、朱凱迪及郭永健分別報稱網台主持、區議員助理及立法會議員助理，其餘被告為現屆立法會議員。

除胡志偉外，其餘7人各被控一項藐視罪，指他們5月8日在立法會綜合大樓一號會議室內，在立法會的委員會舉行會議時，引起擾亂，令會議程序中斷或相當可能中斷。

當中5人涉妨礙立法會人員

其中，陳志全及尹兆堅各自被控兩項干預、騷擾、抗拒或妨礙正在執行職責的立法會人員罪。而許智峯、朱凱迪、胡志偉及郭永健則各自被控一項相同罪名。此罪涉及的立法會人員為劉健偉、呂金榮、董漢民、韋家強、麥偉志及簡廣榮。

押後待梁國雄涉搶文件案終院申請

高級助理刑事檢控專員周天行表示準備好答辯，辯方則稱未收到文件。辯方續指，梁國雄就2016年立法會涉搶文件案，同樣遭警方以《立法會（權力及特權）條例》起訴藐視罪，梁早前向終審法院申請上訴許可，該案排期於明年2月2日處理，希望法庭將此案押後，以候終審法院的聆訊結果。另外，此案被告在另兩宗裁判法院案件亦被控同類罪名，辯方申請將此案押後至同日再訊，獲法庭批准。

控方指陳志全曾企在椅上

控方指，許智峯及朱凱迪當日試圖阻止李慧琼行近主席位，立法會保安隨即攔截兩人，並在李坐下主席位後組成防線。其後，泛民議員衝擊推撞防線。陳志全曾企在椅上，嘗試跳去主席位，朱凱迪則抓住牆壁意圖繞過防線。

指尹兆堅曾向李慧琼扔卡牌

控方續指，李慧琼宣布開會後，多名被告未有依從李的指示返回座位，有人多次用力衝向防線。黃碧雲用揚聲器高叫「李慧琼濫權」、「李慧琼無權主持會議」，而尹兆堅就在混亂中向李慧琼扔卡牌。其後，李警告他們所為違反立法會條例，並下令將首4名被告逐出會議室。

胡志偉被指挨住保安逾1小時

擾攘過程中，胡志偉被指撞保安胸口，並曾挨住保安逾1小時。郭永健則被指扔擲一疊紙張，保安上前時，就抓住玻璃板，糾纏中令保安跌倒。而張超雄就被指在主席位前叫「李慧琼你越權」等口號半小時。

案件編號：WKCC3842/2020