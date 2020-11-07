科技園電梯募投冠軍出爐　廚餘變T恤保鮮紙　望減廢膠降環保成本

疫情下，商家為求顧客安心購物，可能會增加食物包裝，在蔬果等食品外包上厚厚的一層膠。科技園公司今屆電梯募投比賽冠軍隊就以生物技術，將廚餘轉化為能取代塑膠或棉的纖維，同時解決食物浪費及包裝過剩兩大問題。 今年比賽移施網上舉行，吸引來自世界各地的476間初創公司參加，本港有52隊參賽。不少參賽者表示，希望可透過科技園平台進一步接解觸投資者。

以往有團體調查指，超市蔬果食品過份包裝情況嚴重，而在疫情下這個問題可能更甚。「電梯募投比賽2020 (EPiC)」冠軍的Mi Terro創辦人Robert Luo，比賽時拿著一片保鮮紙，感嘆每年全球有許多塑膠包裝被棄置，而這些「廢膠」需要數百年後才可降解。然後，他又拿起一個蘋果說，諷刺地每年又有無數噸食物被扔浪費，於是想要用一個辧法，解決這兩個難題。

Robert接著指著自己身上所穿的T恤，介紹來自美國的Mi Terro是一家生物技術公司，專注將奶類、豆類等富蛋白質的廚餘，轉化為能取代塑膠或棉的纖維，可應用於成衣、醫療，甚至代替保鮮紙，而原材料即廚餘更可在全球獲得。而對於現時市場上的環保商品售價一般較貴，Robert指自己的一大目標就是要降低價格，將產品推廣至不同地區；又舉列指，一些地方甚至會付費讓人處理廢物，Mi Terro會以這樣的方式減低成本。

比賽冠軍可獲10萬美元（約78萬港元）獎金，被問到會如何使用獎金，Robert指未來會開發內地市場，會用這一筆資金在當地聘請工程師。他又希望透過今次比賽作為平台，開拓香港市場並聘請本地畢業生。

往屆電梯募投比賽情況

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電梯募投（Elevator Pitch）要求創業團隊，在一程𨋢的時間內，推銷自己的創業構思，說服投資者。科技園公司已連續五年舉辦電梯募投比賽，以往多選在本港最高的建築物環球貿易廣場（ICC）的電梯內進行，今年則移施網上舉行，吸引全球37個國家及地區的476間初創公司參加。不少參賽者表示，希望可透過科技園平台進一步接解觸投資者，十強團隊有機會獲得科技園投資委員會考慮作注資。

今年400多隊參賽隊伍中有52隊來自本港，三隊入圍最後十強，包括區塊鏈技術公司誠鐫科技 （D-Engraver）、金融科技公司Pivotal Technologies Limited，以及呼氣檢測儀醫療科技公司Qi Sensor Technologies Limited。對於本地隊伍未能獲得冠軍，科技園公司行政總裁黃克強認為，十強中有三隊本港隊伍，成績不俗，又指本地創科團隊有一定實力，未來會進一步支援創業團隊加強募投（Pitching）能力。