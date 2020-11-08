取消強積金對沖草案推遲提交　勞方憂政府走數　商界：硬推會攬炒

勞工及福利局原計劃在本年底兌現特首林鄭月娥2018年《施政報告》的承諾，向立法會提交取消強積金對冲的修例草案，但勞工處早前以取消對冲問題複雜、需時簡化及完善法例草案為由，要推遲至下屆立法會才提交。勞顧會僱員代表、勞聯秘書長周小松指若推遲提交，有機會今屆政府內難以實施，憂政府「走數」。自由黨批發及零售界立法會議員邵家輝則表示現時經濟環境差，最重要是要保住份工，若政府仍然要推動草案，或會令許多命懸一線的中小微企執笠，進一步影響政府財政，「大家一起攬炒。」

政府於2018年的《施政報告》中敲定取消強積金對沖方案。（資料圖片）

特首林鄭月娥在2018年的施政報告公布取消對冲方案，目標於本屆政府任期內獲得立法會通過有關修例，並在通過法例後兩年實施。勞工及福利局長羅致光今年6月仍稱計劃在本年底向立法會提交修例。不過，勞工處昨回覆查詢稱，證實會延至下一屆立法會提交法例草案。勞工處表示，政府正全力推展取消強積金對沖安排的籌備工作，並已展開草擬賦權法例，以落實取消對沖安排，當中須對多條現有法例，包括《僱傭條例》、《強制性公積金計劃條例》、《職業退休計劃條例》等作出修訂，以及訂定新的法例以實施相關的配套措施。勞工處指，由於取消對沖安排涉及不同的政策範疇及複雜的事宜，政府現正檢視取消方案的設計，研究是否有空間讓方案在落實和執行上較為簡化，以及讓公眾更容易理解。

立法會議員邵家輝稱，若政府現時硬推草案，或會令商界失去信心。（資料圖片/高仲明攝）

硬推令商界失信心 邵家輝：大家一起攬炒

自由黨批發及零售界立法會議員邵家輝指，政府在2018年提出取消對沖，但來到2020年時，環境已經不同，由於社會運動和疫情影響，經濟差了許多，對於打工仔女來講，現時最重要是保住份工，取消強基金對沖仍要等時機。他指目前許多中小微企正在倒閉的邊緣，若再加上取消對沖的稻草，可能會令許多商家失去信心，提早選擇結業，「好多商家本身已經猶豫係咪結業，加條稻草，好多人會決心唔做了，受苦的是打工仔，失業率就會進一步再上升。」

邵家輝說，政府的財政來源大多來自商界，疫情期間的支出本就已經大幅增加，面對這樣的情況，「若商界行唔到，捱唔落去，係大家一起攬炒。」

勞顧會勞方委員周小松(左1) (資料圖片)

勞聯憂今界政府或走數 斥經濟環境差是商界藉口

勞顧會僱員代表、勞聯秘書長周小松指，政府在2018年時已經做出清晰承諾，會取消對沖，惟現時要推遲，令他擔憂。他指，若遞交下一屆立法會，很有可能不夠時間在今屆政府完成，「審議草案需要時間，一條條去審、去修訂。下年10月新一屆立法會審議，距離今屆政府任期完結僅9個月，時間緊迫，難以完成承諾就是走數。」

至於有商界代表認為由於經濟差，認同推遲提交法案的做法，周則表示此事與當下的經濟環境無關係，是商界開脫的藉口。他解釋，即使政府現時提交草案，也要在2024年才會實施，且2026年才有打工仔受惠。

工聯會理事長黃國。（歐嘉樂攝）

工聯會反對草案延遲 黃國：商界在勞工福利議題上強硬

工聯會理事長黃國則表示，工聯會反對草案延遲，指取消對沖已經爭取多年，尤其早前特首、資方、勞方都已經有共識，認為不應該因為技術問題延遲，而是應該加緊時間提交草案，並優先處理，以免夜長夢多。

他說目前失業嚴重，許多打工仔已經受到波及，政府押後處理草案，會令更多打工仔退休保障受到影響。他指，勞工福利問題值得關注，但感受到商界近來對相關議題的態度「強硬咗」，認為政府應該重視。