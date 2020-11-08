新冠肺炎｜大埔9居民確診　疫廈住客急取樣本瓶：陰性才能復工

過去一周內，先後有9名大埔居民確診新型冠狀病毒肺炎，衞生防護中心不排除區內有隱形傳播鏈。大批巿民今日（8日）早上到區內政府普通科診所，但90個名額半小時內極速派完。有市民今日下午到政府檢測承辦商Prenetics的大埔廣福道流動派發點，領取檢測樣本瓶。有廣福邨居民批評：「（診所）90個（名額）邊度夠， 9,000個就差唔多！」

另有任職凍肉食品行業的大埔居民，住在出現確診個案「疫廈」廣福邨廣平樓，需待陰性結果後才能復工，今早曾前往普通科診所嘗試領取檢測樣本瓶，但當時已派完即日名額。

政府即日安排流動檢測車派樣本瓶

近一個星期內大埔區一共出現9宗感染源頭不明或相關確診個案，患者分別住於大埔廣福邨、富善邨、寶雅苑及圍頭村。政府今午基於風險評估，一連三天（11月8日至10日）安排檢測承辦商Prenetics 到大埔，透過流動車輛派發及收集深喉唾液樣本瓶，鼓勵大埔區居民或自覺有較高感染風險的人士接受免費新冠病毒檢測。

流動檢測車或派發攤位位於廣福道41號恆生銀行對出的士站附近，市民可前往索取及交回樣本瓶，費用全免。至於明日及後日（9日及10日）流動車輛的運作時間為上午10時至下午5時。

程先生：「90個邊度夠， 9000個就差唔多！」（歐嘉樂攝）

廣福邨居民取瓶後即遞交深喉唾液樣本

程先生是廣福邨居民，他指今早因時間太早的關係，沒有到普通科診所領取檢測樣本瓶，加上他認為只有90個名額並不足夠，下午知悉檢測承辦商的派發安排後便前來領取，「（診所）90個邊度夠， 9,000個就差唔多！」

程先生及妻子在攤位附近即場開樣本瓶，並吐出深喉唾液樣本遞交，他曾參與全民檢測，他認為是次的安排及深喉唾液收集方式更方便。

任職凍肉食品行業的何先生居住於「疫廈」廣福邨廣平樓低層單位，公司要求他待取得檢測陰性結果後才可上班。（歐嘉樂攝）

任職凍肉食品行業的何先生居於「疫廈」廣福邨廣平樓低層單位，他表示，公司要求他先休假，待取得檢測陰性結果後才可上班。他認為，為了同事的健康設想，認同應先作檢測再復工。

何先生指，今日早上9時許曾前往普通科診所嘗試領取檢測樣本瓶，但當時已派完即日90個名額，因此下午到檢測承辦商的攤位領取。他認為檢測承辦商的派發地點及安排尚算方便，他亦協助家人領取一共三個檢測樣本瓶。

大埔居民林女士指，由於需往街巿買餸及人流密集的地方，接獲家人通知知悉檢測承辦商的安排後，便前來領取樣本瓶。（歐嘉樂攝）

大埔居民林女士指，雖然並非居住於出現確診個案的屋苑，但由於需往街巿買餸及人口稠密的地方，接獲家人通知知悉檢測承辦商的安排後，便前來領取樣本瓶。

衞生署衞生防護中心公布，今日新增10宗確診個案，3宗為源頭不明的本地個案。

政府一連三天（11月8日至10日）安排檢測承辦商Prenetics 到大埔，透過流動車輛派發及收集深喉唾液樣本瓶。（歐嘉樂攝）

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