大埔區一星期錄9宗確診　部分涉梅窩Staycation　已現第三代傳播

新冠肺炎疫情持續，過去一周內，先後有9名大埔居民確診。衞生防護中心稱，不排除區內有隱形傳播鏈。《香港01》整理9宗個案的資料，最早通報的個案可追溯至梅窩Staycation群組，首名確診患者居於大埔圍頭村，之後傳染予親友，當中有一人居於大埔富善邨，該病人更將病毒傳染至家人，即出現第三代傳播。另外，有2名參與Staycation的確診者，同樣居於廣福邨，該邨至今有3人確診。

▼大埔區新冠肺炎疫情▼

過去一周，有9名大埔居民先後確診，衞生防護中心傳染病處主任張竹君昨日（7日）稱，不排除大埔可能出現隱形傳播鏈。

翻查9宗個案的資料，有3名患者曾於10月25至27日，參與梅窩海景渡假樂園Staycation，當中首名確診者是居住於大埔圍頭村的26歲女患者（編號5332）。她的一名24歲男家人（編號5342），及15歲男親戚（編號5337），未有參與Staycation，但曾經見面接觸，最後於11月2日及3日先後確診。二人同樣居於圍頭村。

▼新冠肺炎疫情—梅窩▼

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此外，一名居於大埔富善邨善鄰樓的26歲男患者（編號5338），雖未有參與Staycation，但於10月27日曾與個案編號5332號女患者進餐，結果在11月3日確診。之後，5338號患者的54歲女家人（編號5348），亦於11月4日確診，為Staycation的第三代患者。

大埔圍頭村、廣福邨、富善邨，及寶雅苑均有確診者。

除了5332個案，曾親身參與Staycation的確診患者仍有兩位，二人同為26歲男子，亦居住於廣福邨，不過一人在廣義樓（編號5336），另一人是廣祐樓（編號5347），前者於11月2日確診，在10月29至31日期間，曾到廣福商場大家樂、昌運中心商場等；後者在11月4日在確診，10月29日曾到大埔廣場萬利小食店。

廣福邨另有一宗源頭不明個案，26歲男患者（編號5365）居於廣平樓，在大埔崇德街8號A Inn Club酒吧工作，於11月7日確診。此外，今日（8日）亦有一名50歲男病人（編號5375）確診，同樣屬源頭不明個案，患者居於大埔寶雅苑興和閣，而其太太則於沙田聖公會主風小學任教，學校在周一及周二需改為網上授課。