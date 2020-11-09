港大副教授張祺忠涉殺妻　案發前夫婦曾口角　包括女兒投訴廁所髒

香港大學機械工程學系副教授張祺忠，涉於兩年前在港大偉倫堂宿舍內，用電線勒死其妻。張否認謀殺罪，案件今（9日）在高等法院開審。控方在開案陳辭透露，張妻死前數天，兩夫婦曾有爭執，先是張妻多番催促張處理銀行開戶事宜。張妻失蹤前一晚，兩人的女兒投訴家中廁所骯髒，事後張疑曾指責妻罵走女兒，妻反指張未作調停，二人曾發生口角，此後，便沒有人再見過張妻。有警員在之後數天見張運送木箱，張說木箱內放有參加機器人比賽的物品。

願認誤殺不獲接納

被告張祺忠，56歲。控罪指他於約2018年8 月17 日，在香港謀殺女子陳慧文（53歲，下稱：陳）。控方庭上透露，辯方的說法指被告因精神失常，或受激怒以致失控而殺死妻子。被告願承認誤殺罪，但不獲控方接受。

控方開案陳辭指，被告案發時為香港大學機械工程學系副教授，亦為港大偉倫堂宿舍的舍監。案發時他和陳及一對子女居於偉倫堂涉案單位。2018年7月，陳的胞妹陳慧賢和女兒來港，並暫住於被告的宿舍內。

被告張祺忠涉嫌在大學宿舍內殺死妻子陳慧文。(資料圖片）

陳以命令式口吻著處理銀行事宜

同年8月14日，陳和胞妹到星展銀行時，獲悉若在該銀行開戶並在7天內存入4百萬元，將可獲得回贈。陳於8月16日就開戶的事再找星展銀行的經理，她並在經理面前致電被告，如命令般著被告盡快處理。經理亦有在陳指示下，乘的士到偉倫堂找被告，惟被告稱正在忙碌，未有時間考慮。

存入被告支票遭彈票

陳和胞妹於同日亦有到花旗銀行，得知開戶並存入某金額時，可獲迎新禮物。陳遂開戶，並把一張由被告開出的400萬元支票，存入新戶口。但因被告的戶口內的涉款不足，該支票最終彈票。

警在單位內找到借據

控方案情亦提出，警員事後在涉案單位內，找到一張借據。該借據寫上的日後為2018年5月31日，指被告欠陳670萬元。若被告未能準時還款，之後便需償還770萬元。

女兒投訴廁所髒 陳翌日不見影

同日晚上，被告、陳和陳胞妹等返回涉案單位。被告和陳的女兒返家後，投訴其中一個廁所骯髒。被告當時不發一言，陳之後清潔廁所。女兒離開單位後，兩人曾發生口角，之後被告和陳返回睡房。陳的胞妹在客廳內，看到在主人房的被告疑似按著陳。

翌日早上，胞妹未能見到陳，被告則稱陳已離開。控方指，相信當時陳已死。

張祺忠涉殺妻案經過。（詳看下圖）向竹

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稱遭妻指責未調停母女爭執

被告於8月18日，到木材店購買8塊木板。陳的胞妹因一直未能聯絡上陳，便向被告查問和陳於16日爭吵的原因，被告則稱他當時怪責陳趕走女兒，陳反指責被告未有調停。

被告和女兒於8月20日到警署，報稱妻子失蹤。警員於21日到偉倫堂翻看閉路電視，被告曾向警員點出，片中一名女子貌似陳正離開偉倫堂。

稱木箱放機器人比賽物品

此外，被告於8月22日電召貨車到偉倫堂，把木箱搬到被告的港大黃克競樓的辦公室，木箱上還有石油氣爐頭和微波爐。被告搬木箱期間，曾在停車場遇見警員。控方案情亦指，被告曾向警員稱，箱內放有與機器人比賽有關的物品。

控方又指，被告於8月23日再購買另外6塊木板。警方查問木箱時，被告指已拆掉木箱，並向對方展示聲稱新買的6塊木板。

行李篋內發現陳的屍體

警方於8月28日，到被告的黃克競樓辦公室搜查，在辦公室發現一個木箱，而箱內有一個行李篋。警方在篋內發現陳的屍體，當時屍體的頸遭兩條電線纏著，電線兩端打結。法醫指，陳的死因為向頸部施加的壓力所致。

案件編號：HCCC292/2019