美國大選2020｜拜登當選　馮智政：未必如外間預料親華

拜登宣布當選美國總統，外間尤其關注其對華態度。 時事評論員馮智政今(10日)於港台節目《千禧年代》表示，拜登予人感覺親華，惟其陣營中人包括副總統賀錦麗對華態度強硬，相信日後中美關係，未必如外間預期。對於拜登團隊密鑼緊鼓展開政權過渡工作，他指，爭取連任的特朗普尚未宣布敗選，對拜登籌組新內閣亦帶來影響。

時事評論員馮智政(資料圖片)

馮智政表示，以程序以言，美國大選大局未定，因12月尚有選舉人赴華盛頓投票，惟歷屆均有候選人主動認輸，遂結果率先出爐，惟今次則屬例外。他又提到，特朗普擁合法性展開相關洲份的法律挑戰，孰贏孰敗是未知之數，需待法院裁決。他續指，特朗普倘能勝出賓夕法尼亞州及密歇根，即足夠翻盤，惟他提出訴訟所涉4個洲份的理據不一，處理官司需時，不過推算法院應能於「死線」前成功裁決，並有最終定案。



對於不同國家向拜登祝賀與否的取態，他則指今次情況特殊，部分國家如德國、加拿大等已作出祝賀，惟仍有國家包括中國、俄羅斯尚未表態。他解釋，一日未有最終選舉結果，仍不算是國家外交層面。他指，外交部不傾向美方任何一個政黨份屬合理。台灣總統蔡英文於Twitter作出祝賀，他則解讀指，台此前被指與特朗普政權關係密切，此舉屬「平衡手段」。

對於中美未來關係，馮智政認為，雖然拜登予人感覺親華，但其團隊包括副手賀錦麗對華態度強硬，他預期，相信外間預期親華期望落空。

拜登宣布當選美國總統，外間尤其關注美方日後的對華政策。(資料圖片)

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