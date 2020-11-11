新冠肺炎｜三局長今列記者會　或公布單向通關、氣泡旅遊、健康碼

政府今早（11日）召開「2019冠狀病毒病預防及控制措施記者會」，出席官員包括食物及衞生局局長陳肇始、商務及經濟發展局局長邱騰華、創新及科技局局長薛永恒等六人。消息指今日或公布多項新政策，包括：居於內地及澳門港人持有粵港澳認可的新型冠狀病毒陰性檢測結果，回港可獲豁免強制檢疫14日，即單向通關；最快本月底推出與新加坡氣泡旅遊計劃；以及可供市民記錄行蹤的「港版健康碼」。

消息指，政府最快今早公布內地港人回港豁免14日強制檢疫安排。（資料圖片 / 盧翊銘攝）

政府將在今日上午9時半舉行預防及控制措施舉行記者會。出席官員共有六人：陳肇始、邱騰華、薛永恒、政制及內地事務局主任（特別職務）袁民忠、衞生署署長陳漢儀醫生，以及醫院管理局行政總裁高拔陞醫生。

特首林鄭月娥在10月27日曾表示，正計劃容許在內地的港人返港時豁免14日強制檢疫，但推行初期會設置配額，期盼措施能逐步有序恢復兩地人員往返。消息指，政府最快今天公布相關的安排，居於廣東省及澳門的港人，只要持有三地認可的新型冠狀病毒陰性檢測結果，回港後可豁免14日的強制檢疫。



廣東企硬不退讓 港人北上要檢疫

政務司司長張建宗，昨早以署理行政長官見傳媒時亦指，會讓符合條件的香港居民由由廣東省或澳門返港時，可以豁免14日的強制檢疫。消息人士早前表明，廣東省認為這安排是單方向，又覺得本港疫情風險高，因此企硬要14日清零才會豁免港人北上時的14日強制檢疫安排。

▼感染風險通知流動應用程式▼

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港星「氣泡旅遊」本月底推行 「安心出行」程式助記錄行蹤

港府上月公布與新加坡達成原則性協議，將推行雙邊「氣泡旅遊」，旅客往來毋須接受強制檢疫，行程亦不受限制，預料最快11月底推行。因此預計邱騰華將公布詳細安排。消息人士指，港星氣泡旅遊的檢測次數將由原計劃四次，減為三次，當中最後一次在回港入境後的檢測，當局擬採用快速測試，旅客等候結果時間可縮至兩小時。有業界人士估計，每名旅客的旅行團費用連當地檢測費，大約為6000元一位。

外為「安心出行」的「港版健康碼」程式早前提早外洩，市民可透過手機，自行記下其出行記錄。參加的場所營運者可自願登記及輸入場所資料，獲取其場所的二維碼，然後貼於當眼位置，借市民自願掃描記錄。如場所出現感染個案，程式會向用戶提供感染風險通知。推行的試點預計超過260個，包括政府場所、餐廳、健身室及安老院舍等，料由薛永恒公布推行詳情。