DONKI驚安之殿堂｜將軍澳店開幕逾百人排隊：紓緩無得去旅行心情

日式連鎖超級市場驚安之殿堂（Don Don Donki）「疫市」擴張，繼上月中環分店開幕後，將軍澳分店於今早（11日）10時開幕，將24小時營業。 於早上9時半有逾百人在外等候入場，排頭位的市民於早上8時到場，稱其丈夫對Donki情有獨鍾，對將軍澳分店開幕感開心。有市民則表示過往於日本旅遊亦會到訪Donki，「可以紓緩下冇得去旅行嘅心情。」

驚安之殿堂（Don Don Donki）將軍澳分店於早上10時開幕，於早上9時半已有逾百人在外排隊，人龍一度延伸至將軍澳海濱長廊。由於顧客人數眾多，職員分流讓顧客入場。

排頭位的梁太於早上8時到場，稱當時「得佢自己一個」。她居於附近住宅，加上丈夫對「Donki」情有獨鍾，「好擁戴呢間公司！」故每逢有新店開張均會捧場，並對將軍澳分店開張感開心。她稱不怕人流多，自己會多於平日前往，避開假日人流。她表示希望搶購1111元的限量煮食用具套裝，但記者其後向職員查詢，職員表示未有出售該款煮食用具。

市民：下次會戴眼鏡購物

將軍澳居民陳太於早上9時到達，「嚟湊下熱鬧」，「估唔到咁多人，好在嚟得早」。她稱今次主打購買食材，認為店內售賣的魚生、海鮮新鮮，加上種類多，所以每逢有新店開張都會去。她又稱，過往去日本旅遊會到「Donki」購物，「可以紓緩下冇得去旅行嘅心情。」對於有人擔心開幕後令該區人流增多，她稱對此不感擔心，「周圍都好多人，肺炎都避免唔到。」她又稱，會加強防疫裝備，下次會戴眼鏡前往購物。