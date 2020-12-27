租置計劃｜利東邨補價細單位搶手　呎價曾達1.5萬元直迫海怡半島

【租者置其屋系列／租置公屋／利東邨／海怡半島】鴨脷洲利東邨位於港島南區，自從2016年港鐵南港島線落成啟用後，南區交通大為改善，令本身位置景觀有優勢的利東邨成為租置公屋靚盤，去年未補地價單位成交價動輒逾9000元，成為全港未補地價的公屋王；而補地價單位可自由轉讓，呎價更迫港島私人樓，而且愈細愈貴，雖然屋苑樓齡已達33年及質素參差，但細單位成交呎價曾達1.5萬元，貼近鄰近的大型私人屋苑海怡半島中型單位呎價，十分誇張。

鴨脷洲利東邨位於港島南區，是租置計劃的屋邨之一。（資料圖片）

利東邨位於港島南區鴨脷洲的山上，於1987至88年間入伙，共有8座住宅樓宇，合共提供逾7200個單位，於2004年被納入第六期甲租置計劃分期推出發售。截至去年12月31日，當中約5600個單位已售予合資格公屋戶，未有出售的單位約1600個，佔比約22%。

利東邨是港島區罕見的租置屋邨，得益於先天位置優勢，不少單位都享有海景，而且居高臨下景觀鮮有阻擋，加上港鐵南港島線開通後設有利東站，或多或少解決了困擾南區居民多年的塞車問題，令屋苑身價升幅超越私樓，甚至跑贏其他租置屋邨。

先看利東邨較大單位的成交價▼ ▼ ▼

再看利東邨細單位的成交價▼ ▼ ▼

海怡半島鄰近利東邨，是南區大型屋苑。（資料圖片）

鄰近利東邨的海怡半島位於鴨脷洲島西邊沿岸位置，於1991至95年之間入伙，樓齡約為24至28年，共有34座，提供超過9800個單位。海怡半島除了提供相關配套的民生設施之外，海怡半島站亦是南港島線的終站。

海怡半島第31座1個高層521呎單位於2018年6月成交，買家以815萬元轉手，平均呎價約為15,600元，屬屋苑中較細的單位。另外海怡半島第25座1個高層864呎單位於2018年6月成交，買家以1860萬元轉手，平均呎價約為21,500元，該單位屬屋苑的大單位。

參考上述圖表，可見利東邨287呎細單位在補價後的呎價，迫近海怡半島面積較細的521呎單位呎價；但利東邨490呎較大單位，與海怡半島呎數相若的單位呎價仍有較大距離，相信與利東邨已補地價細單位及的銀碼較細及極少在自由巿場放盤有關。